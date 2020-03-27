Заочный арест оформили в «Темпе»

08:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Кузьминский райсуд столицы вынес решение о заочном аресте ранее объявленных в международный розыск обвиняемых в многомиллионных хищениях бывшего предправления обанкротившегося три года назад Темпбанка Михаила Гаглоева и
С ходатайством о заочном аресте Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко в суд обратились представители следственного управления УВД по
Решение судьи Елены Суздаль было ожидаемым: Михаил Гаглоев и Елена Апанасенко должны быть заключены под стражу на два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции
Нужно отметить, что Темпбанк, хотя и был относительно небольшим по размеру активов, но считался одним из старейших: как паевое кредитное учреждение он был создан еще в январе 1989 года.
Имея филиалы в разных регионах страны, банк довольно успешно работал вплоть до 2016 года, после чего у него начались серьезные проблемы.
А широкую известность кредитное учреждение получило после того, как в 2014 году Минфин США объявил о введении против него санкций в связи с событиями в Сирии. Дело в том, что Темпбанк участвовал в качестве финансового гаранта в обеспечении контракта по проведению буровых работ на территории этой арабской республики.
По некоторым данным, речь шла о счетах на десятки миллионов долларов и евро, а также сотни миллионов и миллиарды рублей.
В 2016 году все эти огромные суммы якобы «зависли» в Темпбанке, а иностранцы не могли добиться возврата своих средств. Поэтому они были вынуждены обращаться как в правоохранительные органы, так и в ЦБ с просьбой о помощи.
Впрочем, закончилось все, по некоторым данным, более или менее благополучно: представителям Ирана и Северной Кореи почти все потери были возмещены.
В 2017 году Темпбанк был лишен Центробанком лицензии и вскоре признан банкротом. Его обязательства перед вкладчиками на данный момент составляют около 13 млрд руб. Любопытно, что, согласно отчетности АСВ, сейчас на счетах банка числятся мизерные суммы в несколько тысяч долларов и евро, менее 100 тыс. руб., 130 тыс. юаней и около 1,6 млрд иранских риалов (по нынешнему курсу немногим более 3 млн руб.).
Представители АСВ как правопреемника рухнувшего кредитного учреждения еще в 2017 году неоднократно писали заявления в следственный департамент МВД, требуя возбуждения уголовных дел сразу по целому ряду статей УК РФ, в частности о растрате, мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и неправомерных действиях при банкротстве (ст. 160, ст. 159, ст. 201, ст. 195 УК РФ). Несколько раз доследственные проверки, проведенные в Москве, заканчивались отказами в возбуждении уголовного дела.
Нужно также отметить, что менее месяца назад АСВ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с Михаила Гаглоева, Елены Апанасенко и еще двух бывших руководителей и совладельцев Темпбанка Владимира Ерибекова и Александра Донскова в порядке субсидиарной ответственности 11,7 млрд руб.
Сергей Сергеев