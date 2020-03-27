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08:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Заочный арест оформили в «Темпе»

Экс-руководителей банка обвиняют в особо крупном хищении.

Источник: РИА "Новости"

Кузьминский райсуд столицы вынес решение о заочном аресте ранее объявленных в международный розыск обвиняемых в многомиллионных хищениях бывшего предправления обанкротившегося три года назад Темпбанка Михаила Гаглоева и экс-члена правления и совладельца кредитного учреждения Елену Апанасенко. Одно из самых старых в истории новейшей России кредитных учреждений, Темпбанк получил известность после введения властями США в 2014 году в отношении него санкций из-за размещения в финансовой организации госсредств Ирана, Сирии и Северной Кореи. Своим вкладчикам после краха Темпбанк остался должен более 13 млрд руб.

С ходатайством о заочном аресте Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко в суд обратились представители следственного управления УВД по Юго-Восточному округу Москвы, которое ведет уголовное дело о хищении путем растраты, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Оба фигуранта расследования ранее уехали за границу, поэтому обвинение им также было предъявлено заочно, а их самих объявили в международный розыск.

Беглые банкиры не посчитали нужным нанимать адвокатов, поэтому в суде их интересы представляли защитники по назначению.
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США ввели санкции против Темпбанка из-за Сирии

Решение судьи Елены Суздаль было ожидаемым: Михаил Гаглоев и Елена Апанасенко должны быть заключены под стражу на два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции из-за границы.

Нужно отметить, что Темпбанк, хотя и был относительно небольшим по размеру активов, но считался одним из старейших: как паевое кредитное учреждение он был создан еще в январе 1989 года.

Имея филиалы в разных регионах страны, банк довольно успешно работал вплоть до 2016 года, после чего у него начались серьезные проблемы.

А широкую известность кредитное учреждение получило после того, как в 2014 году Минфин США объявил о введении против него санкций в связи с событиями в Сирии. Дело в том, что Темпбанк участвовал в качестве финансового гаранта в обеспечении контракта по проведению буровых работ на территории этой арабской республики.

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, само участие кредитного учреждения в контракте было обусловлено тем, что одним из акционеров банка тогда являлся крупный бизнесмен сирийского происхождения. Кроме того, в Темпбанке разместили свои деньги госструктуры Ирана и Северной Кореи.

По некоторым данным, речь шла о счетах на десятки миллионов долларов и евро, а также сотни миллионов и миллиарды рублей.

В 2016 году все эти огромные суммы якобы «зависли» в Темпбанке, а иностранцы не могли добиться возврата своих средств. Поэтому они были вынуждены обращаться как в правоохранительные органы, так и в ЦБ с просьбой о помощи.

В частности, по данным источников «Ъ», северокорейские дипломаты пытались вернуть почти 500 млн руб. и €4,2 млн, которые предназначались для поддержки легкой промышленности и закупки продуктов.

Впрочем, закончилось все, по некоторым данным, более или менее благополучно: представителям Ирана и Северной Кореи почти все потери были возмещены.

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В 2017 году Темпбанк был лишен Центробанком лицензии и вскоре признан банкротом. Его обязательства перед вкладчиками на данный момент составляют около 13 млрд руб. Любопытно, что, согласно отчетности АСВ, сейчас на счетах банка числятся мизерные суммы в несколько тысяч долларов и евро, менее 100 тыс. руб., 130 тыс. юаней и около 1,6 млрд иранских риалов (по нынешнему курсу немногим более 3 млн руб.).

Представители АСВ как правопреемника рухнувшего кредитного учреждения еще в 2017 году неоднократно писали заявления в следственный департамент МВД, требуя возбуждения уголовных дел сразу по целому ряду статей УК РФ, в частности о растрате, мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и неправомерных действиях при банкротстве (ст. 160, ст. 159, ст. 201, ст. 195 УК РФ). Несколько раз доследственные проверки, проведенные в Москве, заканчивались отказами в возбуждении уголовного дела.

При этом в ряде регионов России уголовному преследованию подвергались как бывшие сотрудники Темпбанка, так и его заемщики — по фактам махинаций при получении кредитов. В результате дело в отношении Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко все же было возбуждено.

Нужно также отметить, что менее месяца назад АСВ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с Михаила Гаглоева, Елены Апанасенко и еще двух бывших руководителей и совладельцев Темпбанка Владимира Ерибекова и Александра Донскова в порядке субсидиарной ответственности 11,7 млрд руб.

Сергей Сергеев

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