08:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Следствие вернулось к «Морскому старту»
Как стало известно «Ъ», СКР предъявил новое обвинение бывшему президенту ключевой для «Роскосмоса»
Обвинение
«Виталий Александрович (Лопота.— “Ъ”) занимает активную позицию, он дает показания, подробно отвечает на вопросы следователя, но все шесть лет, что идет расследование, следствие не слышит наших аргументов», — отметил «Ъ» адвокат Вахтанг Федоров, представляющий интересы Виталия Лопоты.
Адвокат также подчеркнул, что новое обвинение предъявлено в рамках расследования, идущего с 2014 года. Также господин Федоров отметил, что его клиент остается под прежней мерой пресечения — подписками о невыезде и надлежащем поведении.
По данным «Ъ»,
Обвинение связано с проектом «Морской старт», а его предъявление фактически совпало по времени с сообщениями о доставке стартовой платформы этого плавучего космодрома из
В обвинении говорится, что господин Лопота злоупотребил полномочиями, незаконно перечислив на счета иностранных компаний средства, которые были выделены на реализацию проекта «Морской старт».
Как ранее сообщал «Ъ», уголовное дело по факту злоупотреблений при реализации амбициозного проекта было возбуждено еще 14 апреля 2014 года. Его расследование начинало упраздненное затем главное следственное управление СКР по Центральному федеральному округу. В основу расследования легли выводы проведенной в 2013 году проверки «Роскосмоса», а также результаты
Сам Виталий Лопота после этого был заключен под домашний арест, который впоследствии продлевать не стали. В окружении Виталия Лопоты отмечают, что он мог участвовать в финансовых операциях, вызывавших определенные вопросы у следствия, однако не «наживался на них».
Виталий Лопота возглавлял РКК «Энергия» с 2007 года. Впервые вопрос о его увольнении был поставлен в 2012 году
Владислав Трифонов