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08:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Следствие вернулось к «Морскому старту»

Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в причинении ущерба на 9 млрд рублей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», СКР предъявил новое обвинение бывшему президенту ключевой для «Роскосмоса» ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталию Лопоте. Ему инкриминировали злоупотребления на 9 млрд руб. при реализации проекта «Морской старт». Ранее в деле речь шла об ущербе в четыре десятка миллионов.

Обвинение экс-руководителю РКК «Энергия» было предъявлено 25 марта. Для этого Виталий Лопота был вызван в здание СКР в Техническом переулке, где после завершения соответствующей процедуры его допросили в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ. С обвинением Виталий Лопота не согласился.

«Виталий Александрович (Лопота.— “Ъ”) занимает активную позицию, он дает показания, подробно отвечает на вопросы следователя, но все шесть лет, что идет расследование, следствие не слышит наших аргументов», — отметил «Ъ» адвокат Вахтанг Федоров, представляющий интересы Виталия Лопоты.

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Адвокат также подчеркнул, что новое обвинение предъявлено в рамках расследования, идущего с 2014 года. Также господин Федоров отметил, что его клиент остается под прежней мерой пресечения — подписками о невыезде и надлежащем поведении.

По данным «Ъ», экс-президент РКК «Энергия» является единственным фигурантом расследования.

Обвинение связано с проектом «Морской старт», а его предъявление фактически совпало по времени с сообщениями о доставке стартовой платформы этого плавучего космодрома из Лонг-Бич (США) в дальневосточный порт Славянка.

По данным «Ъ», в новом обвинении речь идет о том, что Виталий Лопота причинил ущерб на 9 млрд руб., выкупая акции иностранных участников проекта. Эти сделки, по версии следствия, проводились незаконно за счет средств РКК.
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В обвинении говорится, что господин Лопота злоупотребил полномочиями, незаконно перечислив на счета иностранных компаний средства, которые были выделены на реализацию проекта «Морской старт».

Как ранее сообщал «Ъ», уголовное дело по факту злоупотреблений при реализации амбициозного проекта было возбуждено еще 14 апреля 2014 года. Его расследование начинало упраздненное затем главное следственное управление СКР по Центральному федеральному округу. В основу расследования легли выводы проведенной в 2013 году проверки «Роскосмоса», а также результаты оперативно-разыскных мероприятий ФСБ, установивших, что участники проекта причинили ущерб в размере 1 млрд руб.

Однако в обвинении, предъявленном в 2015 году тогдашнему президенту «Энергии», речь шла лишь о 41 млн руб. якобы незаконно выданных кредитов участникам проекта.
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Сам Виталий Лопота после этого был заключен под домашний арест, который впоследствии продлевать не стали. В окружении Виталия Лопоты отмечают, что он мог участвовать в финансовых операциях, вызывавших определенные вопросы у следствия, однако не «наживался на них».

Виталий Лопота возглавлял РКК «Энергия» с 2007 года. Впервые вопрос о его увольнении был поставлен в 2012 году экс-руководителем «Роскосмоса» Владимиром Поповкиным: среди причин называлось тяжелое состояние предприятия, которое по факту выживало исключительно за счет создания пилотируемых и грузовых кораблей. Несмотря на проведенные «Роскосмосом» проверки, вскрывшие ряд нарушений, на посту Виталий Лопота продержался до августа 2014 года.

Владислав Трифонов

Бывший глава «Энергии» сел под домашний арест
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21 мая 2015© Ньюстюб
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