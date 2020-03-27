Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 1036.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (157). В Крыму за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 12, в Московской области — на восемь, в Волгоградской — на три. По два новых случая зафиксировано в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области. По одному — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, Дагестане и Татарстане.