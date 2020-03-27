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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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11:21 (мск), источник: Ведомости

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

За сутки выявлено 196 новых случаев.

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В РоссииВ мире
Инфицировано1 036+196
Скончалось3+1
Выздоровело45+7
Инфицировано537 042+69 449
Скончалось24 110+2 930
Выздоровело123 268+90 751
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: Агентство «Москва»

За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 1036.

Один пациент скончался, таким образом, число жертв коронавируса в России, по данным штаба, выросло до трех.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (157). В Крыму за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 12, в Московской области — на восемь, в Волгоградской — на три. По два новых случая зафиксировано в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области. По одному — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, Дагестане и Татарстане.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:30 MSK, 27.03
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