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13:17 (мск), источник: РИА Новости

Глава Роспотребнадзора: 20% заболевших COVID-19 заразились в России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Пятая часть заболевших коронавирусом россиян не выезжали за рубеж, заразились от контактов в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано1 036+196
Скончалось3+1
Выздоровело45+7
Инфицировано542 417+74 824
Скончалось24 354+3 174
Выздоровело124 164+91 647
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: РИА Новости

«Вместе с тем хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали (за рубеж. — Прим. ред.)», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
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