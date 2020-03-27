Глава Роспотребнадзора: 20% заболевших COVID-19 заразились в России

«Вместе с тем хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали (за рубеж. — Прим. ред.)», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах.