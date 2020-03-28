Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
Фоторепортажи
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
16Опубликованы изображения SARS-CoV-2
04:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта. Об этом сообщает «Страна.ua».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 036 +196
Скончалось4 +2
Выздоровело45 +7
Инфицировано595 953 +64 245
Скончалось27 333 +3 280
Выздоровело131 007 +8 804
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:27 MSK, 28.03
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

В двух из трех оставшихся открытыми пунктах пропуска «Дорогуськ» и «Корчова» столпились тысячи заробитчан (трудовых мигрантов — прим. «Ленты.ру»). В нейтральной зоне они часами ждут, пока их заберут на Украину автобусы, которые ездят последний день. По данным издания, польские пограничники периодически открывают также переход для пешеходов в «Гребенне».

«Граница не рассчитана на такое количество людей, они просто штурмом берут. Заразиться можно на раз, ведь нам кроме обычных масок ничего не выдали. И подмоги нам не дали, смены одинаковые, а работы больше, и она опаснее», — пожаловался журналистам на условия работы один из украинских пограничников.

Что полезно знать
Если сидишь дома

С польской стороны пешеходы проходят, чтобы поставить штамп, затем занимают очередь на автобус и уже на украинской таможне заполняют специальные бланки, где указывают место самоизоляции.

«На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски (у пары человек видел). И, конечно, никто их не проверяет, побыстрее бы пропустить. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток. Закрытие границ и карантин — коту под хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло в Украину в таких очередях на границе», — рассказал один из пересекающих границу украинцев.

Ранее правительство Украины анонсировало полное закрытие границ страны с субботы, 28 марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что прекращается регулярное сообщение, украинцы смогут пересечь границу на собственных автомобилях или пешком.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
Украина: Пустые улицы и объявления по громкоговорителям. Львов закрыт на карантин
Во время загрузки произошла ошибка.
26 марта© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:27 MSK, 28.03
 Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом
28-летняя модель попозировала обнаженной за прозрачной шторой. Фото
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 27 марта
Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение
Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка
В Кремле призвали продолжать работать и учиться «на удаленке»
В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
Россиян будут уведомлять о причинах блокировки карт
Доллар и евро прибавили по рублю
Российские регионы вводят ограничения из-за коронавируса
СМИ сообщили об острой нехватке золота в США
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Гречка и туалетная бумага — новая валюта. Как социальные сети реагируют на пандемию коронавируса Юмор — все еще лучшее лекарство
Авто
Еще 10 марок подняли цены на авто за последние 10 дней Падение рубля и пандемия коронавируса неизбежно сказались на российском авторынке. Публикуем новые ценовые данные
Кино
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным Пара поучаствовала в новой программе «Детки-предки»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
6 мест, куда можно сходить с детьми на карантине С началом всемирного карантина музеи, театры и даже зоопарки перешли в режим интернет-общения со своими посетителями
Леди
Как сейчас выглядит Бэйби из популярного фильма «Грязные танцы» Актриса Дженнифер Грей сыграла более чем в 70 фильмах
Новости партнеров
Деньги из банкоматов снять будет невозможно
Россияне больше не смогут снимать наличку в банкоматах
Умный ход президента: Путин не просто так назначил Мишустина премьером
Новый запрет: россияне больше не смогут снять деньги в банкоматах
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь