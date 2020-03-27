Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как выглядят опасные вирусы под микроскопом (фото)Пандемия коронавируса охватила уже 176 стран
Фоторепортажи
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
16Умерла Инна Макарова
21:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Молдавский кикбоксер сам сдался

Задержан организатор поставок марокканского гашиша в Россию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Молдавии задержан бывший депутат Константин Цуцу, объявленный МВД России в международный розыск. Вместе с также разыскиваемым экс-главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком он заочно обвиняется в организации масштабных поставок наркотиков из Марокко в Россию и страны Евросоюза.

Экс-депутат Демократической партии Константин Цуцу сдался властям Республики Молдова. Он был задержан на контрольно-пропускном пункте «Леушены» на молдавско-румынской границе.

Константин Цуцу — лучший молдавский кикбоксер. Он дважды становился чемпионом мира по версии KOK — в 2011 и 2014 годах. В 2011 году он также стал чемпионом мира, но уже по версии FEA, а два года спустя — по наиболее престижной K-1. При этом в России и Молдавии спортсмена связывают с организованной преступностью.

Так, в материалах расследования поставок гашиша из Марокко Константин Цуцу фигурирует как ближайший подручный предполагаемого организатора наркотрафика — экс-главы Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

Наркотики доставлялись в Европу и Россию, а отличительным знаком гашиша, идущего по этому каналу, стали эмблемы в виде значков €, компании Аudi, Porshe, снежинки и звезды на килограммовых пакетах. Минимальные партии, которые шли из Испании, где гашиш расфасовывался и маркировался, составляли 300 кг.

Стоили они несколько сотен тысяч евро. Молдавский кикбоксер, полагают в следственном департаменте МВД, обеспечивал охрану машин, набитых наркотиками.

Вместе с чемпионом, уверено следствие, такие же задачи решал и знакомый Константина Цуцу — криминальный авторитет Геннадий Векю (Клиффорд). Но при этом, как следует из материалов полицейского расследования, господин Цуцу, в отличие от бандитов, мог привлечь для охраны автомобилей, перевозивших гашиш, и мест его хранения десятки хорошо подготовленных спортсменов.

Ведь открытый в национальном центре подготовки олимпийских команд бойцовский клуб Рroteam, которым он руководил, стал центром вербовки и профессиональной подготовки боевиков, которые затем использовались организаторами наркокартеля для различных силовых акций.

В декабре 2014 года господин Цуцу стал депутатом молдавского парламента от Демократической партии и вошел в комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Новая должность известного спортсмена, как следует из материалов российского расследования, также использовалась в криминальных целях. По поручению своего босса Владимира Плахотнюка молодой политик Цуцу уже в новом статусе взял на себя контакты с представителями молдавских правоохранительных органов, решая все оперативные вопросы, связанные с транзитом гашиша и безопасностью поставок.

Молдавские СМИ отметили, что спортсмены из бойцового клуба господина Цуцу охраняли резиденции Владимира Плахотнюка, а сам депутат фигурировал в материалах дела об убийстве криминального авторитета Алексея Веретко (Красавчик), которое было совершено в 2012 году.

Вместе со спортсменом фигурантом дела был Олег Прутяну (Борман), который затем стал активным участником марокканского наркотрафика.

Поскольку господин Цуцу является гражданином Молдавии, эта страна может выдать его России только для проведения следственных действий. Впрочем, не исключено, что МВД России направит свои материалы в Кишинев, чтобы бывшего депутата привлекли к уголовной ответственности на его родине.

Владислав Трифонов

Во время загрузки произошла ошибка.
 Коронавирус в Кремле: был ли контакт с Путиным
ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса. Подробности
В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
Италия побила антирекорд с начала эпидемии коронавируса
Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом
Доллар и евро прибавили по рублю
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Футурологи рассказали, как коронавирус изменит мир
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Гречка и туалетная бумага — новая валюта. Как социальные сети реагируют на пандемию коронавируса Юмор — все еще лучшее лекарство
Авто
Еще 10 марок подняли цены на авто за последние 10 дней Падение рубля и пандемия коронавируса неизбежно сказались на российском авторынке. Публикуем новые ценовые данные
Кино
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным Пара поучаствовала в новой программе «Детки-предки»
Новости партнеров
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Снять деньги в банкомате будет проблематично: власти ввели новый запрет
У Бузовой заподозрили рак: певицу положили в больницу на обследование
Популярные темы на «Детях»
Фототема про все, кроме... 630
Ситуация с коронавирусом. Погадаем на кофейной гуще? 358
Свадьба 344
Галопом по Европам.Отвлечемся чуть-чуть:) 129
Леди
Ани Лорак показала, как выглядела 26 лет назад Певица показала свои «первые уроки вокала».
Новости партнеров
Как Пугачева спасает семью от коронавируса: звезда вывезла всех из дома
Эти 4 мифа о коронавирусе запугали весь мир
Лев Лещенко задыхается в главной коронавирусной клинике
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь