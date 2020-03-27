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Как выглядят опасные вирусы под микроскопом (фото)Пандемия коронавируса охватила уже 176 стран
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20:06 (мск), источник: ТАСС

Италия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом

Общее число случаев заражения в стране составило 86 498.

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РоссияМир
Инфицировано1 036 +196
Скончалось4 +2
Выздоровело45 +7
Инфицировано566 269 +56 161
Скончалось25 423 +2 430
Выздоровело127 768 +6 785
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:37 MSK, 27.03
Источник: AP 2020

РИМ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Италии зафиксировали за сутки 969 летальных исходов в результате вызываемого коронавирусом заболевания. Это стало абсолютным антирекордом с начала эпидемии.

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Последние данные обнародовал в пятницу Департамент гражданской защиты, уточняя, что к летальным случаям были добавлены 50, не учтенных накануне.

Общее число инфицированных с начала эпидемии превзошло количество заразившихся в Китае и составило 86 498 человек, включая умерших и 10 950 вылечившихся. Прирост по числу новых заражений за сутки — 4 401 человек.

На данный момент первенство по числу заразившихся у США, где выявлен 93 151 случай. Но число умерших там гораздо ниже — 1 382. В Китае, где прирост заражений опустился до нескольких десятков случаев, общее число инфицированных достигает 81 340, из которых 3 292 умерли, а 74 588 — излечились. На втором месте по смертности — Испания, где из 64 059 инфицированных умерли 4 858 человек, вылечились — 9 357.

Справка
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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:37 MSK, 27.03
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