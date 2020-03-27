Коронавирус COVID-19: главные события 27 марта

В Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус
Число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России достигло четырех человек. За сутки выявлено 196 новых фактов заражения коронавирусом. Всего в России зафиксированы 1036 случаев заболевания, 45 человек выздоровели.
Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом
С 28 марта будут закрыты рестораны, бары, санатории, детские лагеря и горнолыжные курорты, а региональным властям рекомендовали запретить все массовые мероприятия и закрыть кинотеатры. В случае Москвы и Подмосковья региональные решения оказываются даже строже, чем федеральные.
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус
В последние сутки у него проявились легкие симптомы в виде кашля и повышенной температуры, и теперь он самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, но продолжит руководить правительством посредством видеосвязи. Также в ряды знаменитостей, у которых обнаружили инфекцию, немецкие СМИ записали Тилля Линдеманна.
ЕГЭ и ОГЭ перенесли
Министерство просвещения России из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенесло сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ).
В Кремле призвали работать удаленно на нерабочей неделе
Дмитрий Песков объяснил, для чего нужен режим нерабочих дней, и призвал тех, кто работал и учился дистанционно, продолжать это делать. Также представитель Кремля подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Почему именно в Италии так много жертв?
Самый тяжелый удар пандемии коронавируса приняла на себя Италия, где от SARS-CoV-2 погибли уже по меньшей мере 7500 человек — в два с лишним раза больше, чем во всем Китае.
Мир во время «чумы». Как живется на карантине в других странах
Каждый день растет число заболевших коронавирусом, пандемия охватила весь мир. Государства отменяют массовые мероприятия, закрывают границы, объявляют карантин.
Мировые бренды сменили логотипы по правилам «безопасной дистанции»
Призывая людей изолироваться друг от друга, компании стали разделять буквы, слова и объекты в своих логотипах.
Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Чемпион лиги сезона-2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен и не был сыгран в плей-офф.