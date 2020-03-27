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Как выглядят опасные вирусы под микроскопом (фото)Пандемия коронавируса охватила уже 176 стран
Фоторепортажи
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20Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии
20:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 27 марта

Еще два смертельных случая в России, первый подтвержденный диагноз SARS-CoV-2 среди крупнейших европейских политиков, перенос ЕГЭ, призыв работать и учиться на каникулах.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 036 +196
Скончалось4 +2
Выздоровело45 +7
Инфицировано576 859 +65 256
Скончалось26 455 +3 388
Выздоровело128 377 +7 381
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:45 MSK, 27.03
Источник: РИА "Новости"

В Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус

Число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России достигло четырех человек. За сутки выявлено 196 новых фактов заражения коронавирусом. Всего в России зафиксированы 1036 случаев заболевания, 45 человек выздоровели.

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом

С 28 марта будут закрыты рестораны, бары, санатории, детские лагеря и горнолыжные курорты, а региональным властям рекомендовали запретить все массовые мероприятия и закрыть кинотеатры. В случае Москвы и Подмосковья региональные решения оказываются даже строже, чем федеральные.

Что полезно знать
Если сидишь дома

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

В последние сутки у него проявились легкие симптомы в виде кашля и повышенной температуры, и теперь он самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, но продолжит руководить правительством посредством видеосвязи. Также в ряды знаменитостей, у которых обнаружили инфекцию, немецкие СМИ записали Тилля Линдеманна.

ЕГЭ и ОГЭ перенесли

Министерство просвещения России из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенесло сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ).

В Кремле призвали работать удаленно на нерабочей неделе

Дмитрий Песков объяснил, для чего нужен режим нерабочих дней, и призвал тех, кто работал и учился дистанционно, продолжать это делать. Также представитель Кремля подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Почему именно в Италии так много жертв?

Самый тяжелый удар пандемии коронавируса приняла на себя Италия, где от SARS-CoV-2 погибли уже по меньшей мере 7500 человек — в два с лишним раза больше, чем во всем Китае.

Источник: AFP 2020

Мир во время «чумы». Как живется на карантине в других странах

Каждый день растет число заболевших коронавирусом, пандемия охватила весь мир. Государства отменяют массовые мероприятия, закрывают границы, объявляют карантин.

Мировые бренды сменили логотипы по правилам «безопасной дистанции»

Призывая людей изолироваться друг от друга, компании стали разделять буквы, слова и объекты в своих логотипах.

Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Чемпион лиги сезона-2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен и не был сыгран в плей-офф.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:45 MSK, 27.03
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 27 марта
Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение
Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка
В Кремле призвали продолжать работать и учиться «на удаленке»
В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
Италия побила антирекорд с начала эпидемии коронавируса
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Как выглядят опасные вирусы под микроскопом (фото)
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