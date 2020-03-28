Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии

«Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей “Каса Рипозо” в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений», — говорится в сообщении.
Российскую военную технику использовали и для того, чтобы специальным реагентом обработать подъездные пути к пансионату. Кроме того, военные осмотрели еще два объекта в Ломбардии для уточнения объемов предстоящих работ.
Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте. На их вооружении мобильные комплексы дезинфекции и мобильные же лаборатории, которые позволяют в кратчайшие сроки определять возбудителя инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч умерли.