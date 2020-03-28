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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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08:02 (мск), источник: РИА Новости

Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии

БЕРГАМО, 28 мар — РИА Новости. Расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций российских вооруженных сил провели дезинфекцию еще одного медучреждения в итальянской провинции Ломбардия, сообщили в субботу в Минобороны России.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:44 MSK, 28.03
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей “Каса Рипозо” в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений», — говорится в сообщении.

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Российскую военную технику использовали и для того, чтобы специальным реагентом обработать подъездные пути к пансионату. Кроме того, военные осмотрели еще два объекта в Ломбардии для уточнения объемов предстоящих работ.

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте. На их вооружении мобильные комплексы дезинфекции и мобильные же лаборатории, которые позволяют в кратчайшие сроки определять возбудителя инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч умерли.

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Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
Российские военные приступают к работе в пансионатах Бергамо
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08:04 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:53 MSK, 28.03
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