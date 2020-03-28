Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как выглядят опасные вирусы под микроскопом (фото)Пандемия коронавируса охватила уже 176 стран
Фоторепортажи
1820 лет назад прошли досрочные выборы президента РФ
16Опустевший мир показали на фото
10:53 (мск), источник: Коммерсантъ

На свободу с чистым вирусом

Из-за пандемии по всему миру отпускают заключенных.

Коронавирус COVID-19
11:58 (мск)Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось4 +2
Выздоровело49 +4
Инфицировано601 478 +63 670
Скончалось27 862 +3 735
Выздоровело131 826 +8 514
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:26 MSK, 28.03
Источник: Reuters

На фоне разрастания пандемии коронавируса власти десятка стран приняли решение выпустить из тюрем — временно или насовсем — часть заключенных.

В некоторых государствах мера затронула пожилых и хронически больных, в других отпускают осужденных по политическим статьям, в третьих — сидящих за малозначительные правонарушения. Разгрузить места лишения свободы призвала и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Однако не все государства готовы последовать этому призыву.

Российские власти пока ограничились отменой свиданий в СИЗО и колониях.

По всему миру из пенитенциарных учреждений отпускают заключенных — власти опасаются, что в местах лишения свободы начнет массово распространяться коронавирус. Идею горячо поддерживают в ООН: в среду Мишель Бачелет призвала освободить людей, находящихся в группе риска. По ее словам, «во многих странах места содержания переполнены, в таких условиях физическое дистанцирование и самоизоляция практически невозможны». «Власти должны предпринять шаги для предотвращения смертей среди заключенных и персонала», — призвала она.

Что полезно знать
Если сидишь дома

За два дня до выступления госпожи Бачелет стало известно, что во Франции на свободу выйдут более 5 тыс. человек. По данным французских СМИ, освободят «осужденных за малозначительные правонарушения, срок заключения которых подходит к концу и которые продемонстрировали хорошее поведение во время отбывания наказания». Ранее власти страны уже распорядились ограничить визиты к заключенным.

В Германии подобные решения принимаются на уровне федеральных земель, и как раз в среду власти Северного Рейна—Вестфалии объявили, что из тюрем отпустят около 1 тыс. заключенных. Мера коснется тех, чей срок не превышает 18 месяцев, и тех, кто отбывает срок вместо денежного штрафа.

При этом региональные чиновники подчеркивают, что это временное решение: после окончания эпидемии людям придется вернуться в тюрьмы и отсидеть положенный срок.

Как и во Франции, в немецких тюрьмах почти полностью запретили визиты. В то же время заключенным разрешили чаще звонить родным и близким.

В четверг генпрокурор США Уильям Барр заявил, что распорядился в целом по стране по возможности переводить часть заключенных из тюрем под домашний арест. Ранее об аналогичных мерах сообщалось на региональном уровне. Власти округа Лос-Анджелес в ближайшее время отпустят около 1,7 тыс. человек, это позволит разгрузить местные тюрьмы на 10%. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о намерении отпустить более 300 заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести и ненасильственные преступления. По его словам, «никто старше 70 лет или с проблемами со здоровьем не должен находиться сейчас в тюрьмах». Российские власти выразили надежду на то, что из американских тюрем будут отпущены граждане РФ, включая Виктора Бута и Константина Ярошенко (последний жалуется на «легкое недомогание», температуру и кашель). Однако американская сторона пока о таких планах не сообщает.

Во всех вышеупомянутых странах подчеркивают, что на свободу не выйдут люди, совершившие тяжкие преступления.

Заключенных освободят и в ряде стран Латинской Америки, в том числе в Аргентине и Колумбии, где на днях в нескольких тюрьмах прошли акции протеста. Люди опасаются, что в местах лишения свободы начнется вспышка инфекции и им не будет оказана нужная помощь. Власти Эквадора, где также отмечены бунты заключенных, не спешат освобождать кого-либо: для предупреждения массового инфицирования они решили лишь усилить охрану тюрем.

Новость
Как россияне уклоняются от проверок на коронавирус. И как их отказываются проверять

Самые масштабные меры в регионе Большого Ближнего Востока на фоне коронавируса в отношении заключенных приняли в Иране. В течение марта на свободу вышли три группы — 54 тыс., 70 тыс. и 85 тыс. человек. Предполагалось, что многие из них будут оставаться на свободе до 3 апреля, но позднее дату возвращения в тюрьму сдвинули на две недели вперед. Как заявили власти, 50% освобожденных в последней группе были в свое время осуждены «из-за угроз, связанных с безопасностью», то есть речь идет о политических заключенных. Среди временно освобожденных оказалась, например, британо-иранская гражданка Назанин Загери-Рэтклифф. Сотрудница компании Thomson Reuters Foundation была задержана в апреле 2016 года, когда навещала свою семью. Ее обвинили в антиправительственной деятельности и приговорили к пятилетнему заключению. Кроме того, 18 марта судебные власти Ирана приняли решение об освобождении около 10 тыс. заключенных в рамках одобренной духовным лидером страны Али Хаменеи амнистии в честь праздника Навруз. Больше половины были осуждены по делам, «предполагающим угрозу безопасности страны».

В четверг президент Афганистана Ашраф Гани также подписал указ об освобождении из тюрем 10 тыс. заключенных: отпустят женщин, больных и пожилых.

Новость
В Сингапуре будут сажать в тюрьму тех, кто слишком близко подходит к другим людям

Схожий указ был подписан 13 марта в Бахрейне. В пояснении МВД говорилось, что 1486 заключенных освобождены «по гуманитарным причинам, учитывая текущие обстоятельства», 901 из них был помилован, 585 заменили приговор — остаток срока они проведут «на реабилитационных и тренинговых программах». По оценкам Бахрейнского центра по правам человека, среди освобожденных около 300 политзаключенных. Впрочем, правозащитники отмечают, что среди них нет ни одной «видной фигуры».

В Египте в середине марта освободили 15 политзаключенных, однако неизвестно, связано ли это с коронавирусом. В тюрьмах остаются десятки тысяч человек. Несмотря на призывы правозащитников, власти в Каире не комментируют ситуацию. Четыре женщины, вышедшие на улицу с требованием освободить заключенных, были задержаны. Они провели в тюрьме один день. Арабские СМИ перепечатывают письмо, появившееся в соцсетях якобы от имени одного из заключенных, где он просит «спасти их от неизбежного распространения коронавируса» и предупреждает о гуманитарной катастрофе. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, в тюрьмах запретили посещения на две недели.

Аналогичная ситуация в Иордании. Там запрет на посещения привел к бунту в одной из тюрем, двое заключенных погибли.

Читайте также
Роналдиньо отметил день рождения в тюрьме: подарили тортик и дали пожарить барбекю

Протесты среди палестинских заключенных были и в израильских тюрьмах. Кроме того, лидер палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания обратился с призывов к королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу с просьбой освободить палестинских заключенных из тюрем в королевстве. На данный момент там содержатся 68 палестинцев, задержанных за связи с «Хамас».

После призыва ООН сразу две африканские страны заявили в среду об освобождении заключенных: в Судане и Эфиопии планируют отпустить свыше 4 тыс. человек. При этом суданские власти не сообщают подробностей — идет ли речь об амнистии или временном освобождении. В Эфиопии помилование было предоставлено заключенным, приговоренным к трем годам лишения свободы за преступления небольшой тяжести, у которых оставался один год до окончания срока. Власти также обещали освободить беременных женщин и матерей с младенцами.

Особые просьбы правозащитные организации адресуют Сирии. К правозащитникам присоединился и Госдепартамент США. «В свете угрозы, которую представляет COVID-19, США повторяют свой призыв к режиму Асада предпринять конкретные шаги для защиты судеб тысяч гражданских лиц, включая граждан Соединенных Штатов, которые находятся в переполненных центрах содержания в бесчеловечных условиях», — заявила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус. При этом еще в конце прошлой недели президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии или изменении приговоров для части заключенных, в том числе осужденных за антиправительственную деятельность в интернете. В указе не говорится, связано ли решение президента с коронавирусом.

В России же об освобождении заключенных речи даже не идет. 18 марта ФСИН приостановила в СИЗО и колониях выдачу разрешений на свидания с родными «до особого распоряжения».

Гарантированного законом права на встречу с адвокатом запрет не касается, однако в ряде регионов защитники уже жаловались, что им не дают пройти к доверителям.

В изоляторах и тюрьмах организовано измерение температуры всем сотрудникам и посетителям.

Правозащитники считают эти меры недостаточными. Как сообщал «Ъ», фонд «Общественный вердикт» призвал ФСИН публично отчитываться об объемах закупленных средств для дезинфекции и обнародовать «протокол действий в случае выявления признаков ОРВИ». Также правозащитники обратились к правительству с просьбой как можно скорее «сократить число заключенных», использовав для этого амнистию к 75-летию Победы в ВОВ.

В свою очередь, Федеральная палата адвокатов РФ 24 марта рекомендовала защитникам «безотлагательно» начать подавать ходатайства о «незамедлительном» смягчении меры пресечения гражданам, которые находятся в СИЗО.

Однако на момент сдачи материала не было известно ни об одном случае, когда российские суды согласились бы с доводом об угрозе заражения COVID-19. В четверг ФСИН заявила, что в российских колониях и СИЗО нет больных коронавирусом.

Марианна Беленькая, Елена Черненко, Александр Черных

Читайте также
Лидеры ЕС обсудили приоритеты на фоне пандемии COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
11:42 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:26 MSK, 28.03
 Коронавирус в Кремле: был ли контакт с Путиным
ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса. Подробности
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 27 марта
Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение
Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка
В Кремле призвали продолжать работать и учиться «на удаленке»
Россиянам рекомендовали отложить путешествия по стране
Эпидемиолог рассказал о пике эпидемии коронавируса в России
США обвинили Россию в распространении лжи о коронавирусе в СМИ
Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием
В России умер еще один пациент с коронавирусом
Россиян будут уведомлять о причинах блокировки карт
В США зафиксировали отрицательные цены на нефть
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Гречка и туалетная бумага — новая валюта. Как социальные сети реагируют на пандемию коронавируса Юмор — все еще лучшее лекарство
Горячие темы на Авто
Бензин подешевел. А у вас? 223
УррА, пятница! 197
Выступление Путина: не только каникулы 175
Ответственность за нарушение карантина. 160
Кино
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным Пара поучаствовала в новой программе «Детки-предки»
Новости партнеров
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Как Пугачева спасает семью от коронавируса: звезда вывезла всех из дома
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Популярные темы на «Детях»
Ваши дети гуляют? 218
Год выпуска начался через одно место :( 183
справка чтоб дойти до работы 133
Обида 129
Леди
Ани Лорак показала, как выглядела 26 лет назад Певица показала свои «первые уроки вокала».
Новости партнеров
Деньги из банкоматов снять будет невозможно
Пройди опрос о кадровом конкурсе в Госдуме, твое мнение очень важно
Новое рабство в России: это случится в 2020-м году
Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь