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09:39 (мск), источник: РИА Новости

В России умер еще один пациент с коронавирусом

УФА, 28 мар — РИА Новости. В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 036 +196
Скончалось5 +3
Выздоровело45 +7
Инфицировано598 070 +64 654
Скончалось27 761 +3 679
Выздоровело131 772 +9 062
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:10 MSK, 28.03
Источник: РИА Новости

Накануне состояние мужчины ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ.

«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров», — сказала Савинова.

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В правительстве Оренбургской области РИА Новости уточнили, что мужчина страдал хроническими заболеваниями. Сейчас специалисты выясняют причину его смерти.

Житель Бузулука путешествовал по европейским странам на своем автомобиле и вернулся домой через Самару. Спустя несколько дней он почувствовал себя плохо и обратился к докторам. Когда у него диагностировали коронавирус, госпитализировали шесть членов его семьи. Инфекцию обнаружили у мальчика, который общался с ним.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.

В России общее число больных достигло 1036 (703 из них — в Москве), 45 человек выздоровели.

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