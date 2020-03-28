В России умер еще один пациент с коронавирусом

Накануне состояние мужчины ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ.
«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров», — сказала Савинова.
В правительстве Оренбургской области РИА Новости уточнили, что мужчина страдал хроническими заболеваниями. Сейчас специалисты выясняют причину его смерти.
Житель Бузулука путешествовал по европейским странам на своем автомобиле и вернулся домой через Самару. Спустя несколько дней он почувствовал себя плохо и обратился к докторам. Когда у него диагностировали коронавирус, госпитализировали шесть членов его семьи. Инфекцию обнаружили у мальчика, который общался с ним.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.
В России общее число больных достигло 1036 (703 из них — в Москве), 45 человек выздоровели.