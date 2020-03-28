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13:03 (мск), источник: Forbes

Италия и Испания столкнулись с рекордным числом смертей из-за коронавируса

За прошедшие сутки в Италии и Испании умерло рекордное количество людей, заразившихся коронавирусом. Итальянский президент на фоне происходящего посетовал на разобщенность глав государств, а испанские власти предупредили население о том, что худшее впереди.

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РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось4 +2
Выздоровело49 +4
Инфицировано602 262 +59 845
Скончалось27 889 +3 535
Выздоровело131 854 +7 690
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:34 MSK, 28.03
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Италия и Испания столкнулись с рекордным числом смертей из-за коронавируса за сутки, сообщает Bloomberg. Италия сообщила о 969 смертях за 24 часа, а Испания — о 769.

Обе страны ввели почти полный карантин, и их правительства рассчитывают, что ограничения позволят сдержать распространение болезни, подчеркивает агентство.

Премьер Испании Педро Санчес провел экстренное заседание, чтобы спланировать выход из кризисной ситуации. А министр здравоохранения страны Сальвадор Илья, говоря о болезни, предупредил: «Возможно мы и вошли в фазу стабилизации, но пика мы еще не достигли». Президент Италии Серджо Маттарелла в видеообращении отметил, что Европейский центральный банк и Еврокомиссия приняли «важные и позитивные финансовые и экономические решения» для борьбы с вирусом, однако главы государств по-прежнему не действуют совместно.

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В Италии теперь подтверждено 86 498 случаев заражения — почти столько же, сколько в США, и больше, чем в Китае. При этом итальянские власти в последние дни стали сообщать о замедлении роста количества заболевших, подчеркивает Bloomberg. В четверг в стране было зафиксировано 6153 случаев заражения, а в пятницу — 5959 cлучаев, указывает агентство со ссылкой на итальянские органы гражданской обороны.

По последним данным Bloomberg, в мире зафиксировано 597 974 случая заражения коронавирусом и 27 761 смерть из-за него. В России число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000 человек, а число умерших пациентов с вирусом достигло пяти (по данным на момент публикации).

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
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