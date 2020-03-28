Италия и Испания столкнулись с рекордным числом смертей из-за коронавируса

Италия и Испания столкнулись с рекордным числом смертей
Премьер Испании Педро Санчес провел экстренное заседание, чтобы спланировать выход из кризисной ситуации. А министр здравоохранения страны Сальвадор Илья, говоря о болезни, предупредил: «Возможно мы и вошли в фазу стабилизации, но пика мы еще не достигли». Президент Италии Серджо Маттарелла в видеообращении отметил, что Европейский центральный банк и Еврокомиссия приняли «важные и позитивные финансовые и экономические решения» для борьбы с вирусом, однако главы государств
В Италии теперь подтверждено 86 498 случаев заражения — почти столько же, сколько в США, и больше, чем в Китае. При этом итальянские власти в последние дни стали сообщать о замедлении роста количества заболевших, подчеркивает Bloomberg. В четверг в стране было зафиксировано 6153 случаев заражения, а в пятницу — 5959 cлучаев, указывает агентство со ссылкой на итальянские органы гражданской обороны.
По последним данным Bloomberg, в мире зафиксировано 597 974 случая заражения коронавирусом и 27 761 смерть