11:58 (мск), источник: ТАСС
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
При этом число выздоровевших увеличилось до 49.
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Число случаев новой коронавирусной инфекции в России выросло за последние сутки на 228 человек и сейчас составляет 1264. Случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны, при этом 114 из них отмечены в Москве.
Выздоровели на данный момент 49 человек, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах. За последние сутки выписаны по выздоровлению 4 человека. За весь период выписано 49 человек», — говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что также зафиксирован новый летальный исход в Москве, всего четыре россиянина умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.