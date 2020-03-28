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11:58 (мск), источник: ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264

При этом число выздоровевших увеличилось до 49.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось4 +2
Выздоровело49 +4
Инфицировано601 478 +63 670
Скончалось27 862 +3 735
Выздоровело131 826 +8 514
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:26 MSK, 28.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Число случаев новой коронавирусной инфекции в России выросло за последние сутки на 228 человек и сейчас составляет 1264. Случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны, при этом 114 из них отмечены в Москве.

Выздоровели на данный момент 49 человек, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах. За последние сутки выписаны по выздоровлению 4 человека. За весь период выписано 49 человек», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что также зафиксирован новый летальный исход в Москве, всего четыре россиянина умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.

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