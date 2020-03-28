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28 марта, источник: РИА Новости

В Москве люди в масках отобрали у водителя сумку с миллионом рублей

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Неизвестные в масках напали на водителя на юге Москвы и украли сумку с ценностями на миллион рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Источник: РИА Новости

«Двадцать седьмого марта в 14.48 в службу “02” из службы “112” поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: Варшавское шоссе, д.125», — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что часом ранее напротив этого дома, когда водитель KIA Ceed садился в машину, к нему подъехала Mitsubishi Outlander. Из неё вышли трое неизвестных в камуфляжной одежде и балаклавах и, угрожая водителю KIA похожим на пистолет предметом, разбили стекло водительской и пассажирской дверей.

«Из салона открыто похитили сумку, в которой находились личные документы и денежные средства, скрылись на указанной Mitsubishi Outlander. Материальный ущерб составил свыше одного миллиона рублей», — отмечается в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье «Разбой».

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