28 марта, источник: РИА Новости
В Москве люди в масках отобрали у водителя сумку с миллионом рублей
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Неизвестные в масках напали на водителя на юге Москвы и украли сумку с ценностями на миллион рублей, сообщила
«Двадцать седьмого марта в 14.48 в службу “02” из службы “112” поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: Варшавское шоссе, д.125», — говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что часом ранее напротив этого дома, когда водитель KIA Ceed садился в машину, к нему подъехала Mitsubishi Outlander. Из неё вышли трое неизвестных в камуфляжной одежде и балаклавах и, угрожая водителю KIA похожим на пистолет предметом, разбили стекло водительской и пассажирской дверей.
«Из салона открыто похитили сумку, в которой находились личные документы и денежные средства, скрылись на указанной Mitsubishi Outlander. Материальный ущерб составил свыше одного миллиона рублей», — отмечается в сообщении.
Полиция завела уголовное дело по статье «Разбой».