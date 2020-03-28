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Как выглядят опасные вирусы под микроскопом (фото)Пандемия коронавируса охватила уже 176 стран
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14:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пандемия коронавируса: в мире больше 600 тыс. заболевших, Ухань ослабляет карантин

Число людей, инфицированных коронавирусом во всех странах мира, превысило 600 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших сейчас в США: там поставлено уже больше 100 тыс. диагнозов, больше чем в Китае — стране, где началась пандемия.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось4 +2
Выздоровело49 +4
Инфицировано607 965 +65 177
Скончалось28 125 +3 764
Выздоровело132 688 +8 337
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:43 MSK, 28.03
Источник: GETTY IMAGES

Президент Трамп в связи с этим подписал самый крупный в истории страны пакет экономических мер размером в 2,2 млрд долларов, рассчитанный на финансовую поддержку тех, кто потерял работу или простаивает из-за карантинных мер.

В пятницу в Соединенных Штатах число заболевших выросло на 15 тысяч — это на 1 тысячу меньше, чем накануне.

Только в Нью-Йорке в пятницу в больницы поступили 6 тысяч человек с подтвержденным диагнозом Covid-19; 1600 из них — в отделения интенсивной терапии.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В Нью-Йорке — больше всего инфицированных по стране: 44 тысячи человек.

Больницы Нью-Йорка, Нового Орлеана, Детройта и других крупных городов, где свирепствует эпидемия, сообщают о нехватке лекарств и медперсонала.

В Калифорнии, где масштабы эпидемии еще не достигли уровня Нью-Йорка, в порту Лос-Анжелеса пришвартовался госпитальный корабль ВМС США «Мерси» с корпусом военных врачей, чтобы предоставить дополнительные 1 тысячу коек и высвободить больничные ресурсы штата.

Ситуация в Китае

Тем временем город Ухань в Китае, с которого началась пандемия, частично отменил карантин после более чем двухмесячной изоляции. В субботу множество пассажиров прибыло на городской железнодорожный вокзал. Как сообщается, людям разрешено въезжать в город, но покидать его по-прежнему запрещается.

Сообщается, что людям разрешено въезжать в Ухань, но не покидать его | Источник: AFP 2020

В Ухане, центре провинции Хубэй, было зарегистрировано более 50 тыс. случаев заболевания, по меньшей мере 3 тыс. человек умерли. Однако, по официальным данным, число новых заболеваний резко упало: в пятницу поставлено 54 новых диагноза; как сообщается, все эти люди — приезжие.

Чтобы предотвратить новую вспышку инфекции, Китай запретил въезд всем иностранным гражданам, даже если у них есть визы или вид на жительство.

Кроме того, всем авиакомпаниям разрешено совершать всего один полет за рубеж в неделю, и самолеты не должны быть заполнены больше, чем на 75%.

Италия и Испания

Италия стала второй страной, обошедшей Китай по количеству заболевших Covid-19: здесь зарегистрировано более 86 тысяч случаев.

Папа римский Франциск произнес обычное послание Urbi et Orbi («городу и миру») перед пустой площадью Святого Петра | Источник: EPA

В пятницу в стране был поставлен еще один печальный рекорд: число умерших в результате новой инфекции составило 969 человек — это самый высокий показатель летальности в отдельно взятой стране за сутки с начала нынешней пандемии. Всего в Италии зарегистрировано 9,134 летальных случаев.

Итальянский Национальный институт здравоохранения предупредил в пятницу, что пик заболеваемости еще не пройден и карантинные меры будут продлены.

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В Испании, второй европейской стране по количеству зараженных коронавирусом, за минувшие сутки число умерших от Covid-19 выросло на 769, а общая летальность составила 5 138 человек.

Многие из них жили в домах престарелых. Всего в Испании зафиксировано 65 719 случаев заражения.

Британия тестирует врачей

В Британии количество подтвержденных новых случаев Covid-19 удваивается каждые 3−4 дня, тогда как летальность растет быстрее — каждые 2−3 дня. По данным на утро субботы общее число заболевших составляет 14 543 человек при 759 скончавшихся.

В эти выходные в Британии начнется массовое тестирование работников Национальной службы здравоохранения на присутствие у них вируса. Приоритет будет отдан тем, кто непосредственно работает с больными, а также имеющими симптомы Covid-19 или живущими под одной крышей с людьми, имеющими симптомы вируса.

В пятницу стало известно, что у британского премьер-министра, 55-летнего Бориса Джонсона, а также у 41-летнего министра здравоохранения Матта Хэнкока подтвержден диагноз Covid-19. Они оба находятся дома на самоизоляции.

Вспышка домашнего насилия

Есть сообщения о том, что широкомасштабные карантинные меры привели во многих странах к росту домашнего насилия.

В китайской провинции Хубэй, с которой началась пандемия, сообщения в полицию о домашнем насилии за последний месяц выросли в три раза.

Как сообщает Guardian, власти испанского региона Каталония отмечают в первые же дни карантина рост на 20% подобных звонков о случаях домашнего насилия — в основном от женщин, не имеющих возможность хотя бы временно уйти от обидчика.

Эта тенденция отмечается повсеместно — от Кипра до Бразилии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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