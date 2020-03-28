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15:48 (мск), источник: РИА Новости

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Череповце ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:59 MSK, 28.03
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Череповце ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Усиливаем режим карантина и самоизоляции», — написал он во «ВКонтакте».

Ранее Кувшинников заявил, что в Череповце выявили еще семь случаев с подозрением на коронавирус.

При этом двум жителям Вологодской области поставили предварительный диагноз — коронавирусная инфекция. Это первые случаи COVID-19 в регионе.

Всего в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом, при этом 49 пациентов уже вылечились, четверо скончались.

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