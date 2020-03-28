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17:40 (мск), источник: РИА Новости

Оренбургские власти подтвердили смерть местного жителя от коронавируса

УФА, 28 мар — РИА Новости. Власти Оренбургской области подтвердили РИА Новости, что житель Бузулука, попавший в больницу с диагнозом COVID-19 после поездки в европейские страны, скончался от коронавируса.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось5 +1
Выздоровело49 +4
Инфицировано621 636 +63 134
Скончалось28 658 +3 407
Выздоровело135 752 +8 137
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:12 MSK, 28.03
Источник: РИА Новости

Ранее министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила о гибели пациента с коронавирусной инфекцией. Житель Бузулука — 57-летний мужчина вернулся из путешествия из Европы, уже заразившись. Он успел пообщаться с семьей, поэтому были госпитализированы и шесть его родственников. Состояние мужчины спустя несколько дней ухудшилось и он скончался утром в субботу. Власти сообщали, что коронавирус диагностирован у двух его родных, контактировавших с ним.

«Проведено патологоанатомическое вскрытие бузулучанина. Патологоанатомический диагноз — коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония вирусной этиологии. Фоновые заболевания — сахарный диабет, хронический бронхит. Осложнение — респираторный дистресс-синдром. Таким образом, вскрытие подтвердило клинический диагноз», — прокомментировали РИА Новости в правительстве области о причине смерти жителя Бузулука.

Кроме того, в ведомстве отметили, что психологи помогают семье жертвы вируса.

«С семьёй работают психологи, все близкие родные скончавшегося находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Среди родных два заражённых, они в удовлетворительном состоянии», — пояснили в правительстве региона.

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