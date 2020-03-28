Оренбургские власти подтвердили смерть местного жителя от коронавируса

Ранее министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила о гибели пациента с коронавирусной инфекцией. Житель Бузулука — 57-летний мужчина вернулся из путешествия из Европы, уже заразившись. Он успел пообщаться с семьей, поэтому были госпитализированы и шесть его родственников. Состояние мужчины спустя несколько дней ухудшилось и он скончался утром в субботу. Власти сообщали, что коронавирус диагностирован у двух его родных, контактировавших с ним.
«Проведено патологоанатомическое вскрытие бузулучанина. Патологоанатомический диагноз — коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония вирусной этиологии. Фоновые заболевания — сахарный диабет, хронический бронхит. Осложнение — респираторный
Кроме того, в ведомстве отметили, что психологи помогают семье жертвы вируса.
«С семьёй работают психологи, все близкие родные скончавшегося находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Среди родных два заражённых, они в удовлетворительном состоянии», — пояснили в правительстве региона.