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18:01 (мск), источник: РИА Новости

Подросток с коронавирусом умер после отказа в помощи из-за страховки

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после того, как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщил телеканал CBS.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось5 +1
Выздоровело49 +4
Инфицировано621 636 +63 134
Скончалось28 658 +3 407
Выздоровело135 752 +8 137
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:12 MSK, 28.03
Источник: AFP 2020

«В пятницу он был здоров и общался со своими друзьями. В среду он уже был мертв», — приводит CBS слова мэра города.

Он отметил, что пациент, у которого обнаружили коронавирус, обратился в медицинскую организацию, однако ему отказали в помощи из-за отсутствия страховки и направили в другую клинику. По пути туда у него остановилось сердце. Врачи из этой больницы шесть часов пытались спасти его, однако 17-летний пациент скончался.

Изначально его смерть связывали с COVID-19, однако теперь представители федеральной системы здравоохранения заявляют, что смерть требует более детального разбирательства.

«Хотя первые тесты на COVID-19 были положительными, дело сложное, и у этого трагического инцидента могут быть другие причины», — приводит телеканал заявление доктора Барбары Ферр, главы федерального Департамента здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. Согласно последним данным, по всему миру заразились свыше 510 тысяч человек, 23 тысячи умерли. В США число зараженных превысило 104 тысячи человек, более 1700 из них скончались.

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