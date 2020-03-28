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18:40 (мск), источник: ТАСС

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

ТАСС, 28 марта. Пожарный погиб при тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Ростовской области.

Источник: Reuters

«В ходе тушения пожара погиб один пожарный», — сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием агентство пока не располагает.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко сообщил ТАСС, что площадь пожара увеличилась до 25 га. «Горит ориентировочно около 25 га сухой растительности», — сообщил он.

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Недалеко от места пожара находится крупный стадион «Ростов-Арена». «Угрозы каким-то строениям, угрозы “Ростов-Арене” отсутствуют. Работаем по загоранию сухой растительности», — сказал представитель главка.

Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4а, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд. В борьбе с огнем задействовано более 140 человек и 50 единиц техники. Работу пожарных осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 17 м/с.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, поджог может быть основной версией причин пожара.

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