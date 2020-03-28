18:40 (мск), источник: ТАСС
При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный
ТАСС, 28 марта. Пожарный погиб при тушении крупного пожара, возникшего в камышах в
«В ходе тушения пожара погиб один пожарный», — сказал собеседник агентства.
Официальным комментарием агентство пока не располагает.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко сообщил ТАСС, что площадь пожара увеличилась до 25 га. «Горит ориентировочно около 25 га сухой растительности», — сообщил он.
Недалеко от места пожара находится крупный стадион «Ростов-Арена». «Угрозы
Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4а, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в
Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, поджог может быть основной версией причин пожара.