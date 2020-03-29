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00:32 (мск), источник: РИА Новости

У монаха на Афоне выявили коронавирус

АФИНЫ, 28 мар — РИА Новости. Первый случай коронавируса подтвержден у монаха на Афоне, он госпитализирован в больницу АХЕПА в Салониках, сообщает местное издание Halkidikifocus.

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Коронавирус COVID-19
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Скончалось5 +1
Выздоровело49 +4
Инфицировано657 691 +67 097
Скончалось30 438 +3 495
Выздоровело139 263 +8 398
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:53 MSK, 28.03
Источник: РИА Новости

По его данным, речь идет о монахе в возрасте примерно 60 лет из монастыря Ксенофонт, который недавно ездил в Великобританию с делегаций монастыря и вернулся до введения запрета на посещение Святой горы 20 марта.

У монаха были подозрительные симптомы, а после положительного теста на SARS-CoV-2 в лаборатории он госпитализирован в больницу АХЕПА медицинского факультета университета Аристотеля.

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После возвращения из Англии у заболевшего были контакты еще с двумя монахами, их поместили на карантин в монастыре.

В Греции подтвержден 1061 случай инфицирования коронавирусом, за сутки зафиксировали 95 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки умерли четыре человека, общее количество жертв достигло 32 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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