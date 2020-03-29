У монаха на Афоне выявили коронавирус

По его данным, речь идет о монахе в возрасте примерно 60 лет из монастыря Ксенофонт, который недавно ездил в Великобританию с делегаций монастыря и вернулся до введения запрета на посещение Святой горы 20 марта.
У монаха были подозрительные симптомы, а после положительного теста на SARS-CoV-2 в лаборатории он госпитализирован в больницу АХЕПА медицинского факультета университета Аристотеля.
После возвращения из Англии у заболевшего были контакты еще с двумя монахами, их поместили на карантин в монастыре.
В Греции подтвержден 1061 случай инфицирования коронавирусом, за сутки зафиксировали 95 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки умерли четыре человека, общее количество жертв достигло 32 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.