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01:45 (мск), источник: Интерфакс

Власти Калмыкии ввели режим ЧС в Элисте

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Деятельность объектов массового скопления людей и пассажирские перевозки временно приостанавливаются на территории города Элиста в связи введения режима ЧС из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба города Элисты в субботу.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:02 MSK, 29.03
Источник: РИА "Новости"

«Ввиду эпидемической ситуации и во исполнение указа Главы Калмыкии о дополнительных мерах по предупреждению ввоза и распространения коронавируса оперативный штаб Администрации города принял решение о введение на территории Элисты режима ЧС», — говорится в сообщении.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Отмечается, что для недопущения распространения инфекции временно прекращается деятельность развлекательных, культурных, спортивных, досуговых объектов, в том числе клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Также на период режима ЧС не будут функционировать салоны красоты, массажные кабинеты, СПА, солярии, бани, сауны и другие объекты, предполагающие присутствие людей. Также принято решение с 29 марта в Элисте и пригороде временно приостановить пассажирские перевозки.

При этом объекты торговли продуктами питания и товарами первой необходимости продолжат свою деятельность, на рынках останутся открытыми лишь продовольственные отделы. Представителям старшего поколения (от 65 лет и старше) рекомендуют соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях. Администрация города организовала работу волонтеров, которые будут носить лекарства старшему поколению и маломобильной группе населения.

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил на своих страницах в соцсетях о том, что коронавирус первично диагностирован у жителя Калмыкии.

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