01:08 (мск), источник: РИА Новости
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
БЕЙРУТ, 29 мар — РИА Новости. Армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над
«Сбиты две ракеты в небе над
Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что самолеты возглавляемой КСА коалиции нанесли серию ударов по позициям
В пятницу появились сообщения о том, что признанное международным сообществом правительство Йемена и поддерживающая его арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией откликнулись на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о прекращении огня на фоне угрозы распространения коронавируса. Также инициативу ООН поддержали правящие на севере Йемена и контролирующие столицу Сану повстанцы из движения «Ансар Алла».
Генсек ООН в понедельник призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне всеобщей угрозы коронавируса.
В Йемене с 2015 года ведутся активные военные действия между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами, которые захватили власть в Сане. Хади с марта 2015 года поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В конце 2018 года они заключили перемирие, договорившись об отступлении захваченных позиций, но с самого начала эти договоренности не соблюдаются.