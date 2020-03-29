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01:08 (мск), источник: РИА Новости

Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ

БЕЙРУТ, 29 мар — РИА Новости. Армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над Эр-Риядом и одну над портовым городом Джазан близ границы с Йеменом, передает телеканал «Аль-Арабия».

Источник: AP 2020

«Сбиты две ракеты в небе над Эр-Риядом. Сбита ракета в небе над Джазаном», — сообщает телеканал.

Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что самолеты возглавляемой КСА коалиции нанесли серию ударов по позициям повстанцев-хуситов в Сане и в пограничных с Саудовской Аравией провинциях Саада и Джуф.

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В пятницу появились сообщения о том, что признанное международным сообществом правительство Йемена и поддерживающая его арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией откликнулись на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о прекращении огня на фоне угрозы распространения коронавируса. Также инициативу ООН поддержали правящие на севере Йемена и контролирующие столицу Сану повстанцы из движения «Ансар Алла».

Генсек ООН в понедельник призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне всеобщей угрозы коронавируса.

В Йемене с 2015 года ведутся активные военные действия между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами, которые захватили власть в Сане. Хади с марта 2015 года поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В конце 2018 года они заключили перемирие, договорившись об отступлении захваченных позиций, но с самого начала эти договоренности не соблюдаются.

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