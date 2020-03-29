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07:20 (мск), источник: Lenta.Ru

От коронавируса впервые умер младенец

Младенец впервые умер от коронавируса в американском городе Чикаго. «Сегодня у меня есть ужасно печальная новость. Среди погибших за последние 24 часа был государственный служащий, член нашей команды в Департаменте социальных служб и младенец», — сказал губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:45 MSK, 29.03
Источник: Reuters

Младенец впервые умер от коронавируса в американском городе Чикаго. Об этом сообщает Independent со ссылкой на власти штата Иллинойс.

Сегодня у меня есть ужасно печальная новость. Среди погибших за последние 24 часа был государственный служащий, член нашей команды в Департаменте социальных служб и младенец.
Джей Прицкер
губернатор штата

Уточняется, что ребенку не было и года.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Ранее в марте сообщалось, что трехнедельный младенец в Нью-Йорке стал самым молодым пациентом с коронавирусом в США. Малыш несколько дней проходил лечение в госпитале, после чего его отправили домой. Эксперты назвали этот случай заболевания ребенка напоминанием родителям о том, что дети не неуязвимы к коронавирусу, и их необходимо оберегать и не подвергать рискам заражения.

21 марта итальянский врач попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для людей в возрасте 20−30 лет. Так, в итальянской Ломбардии в отделение интенсивной терапии уже поступило много молодежи с коронавирусом, у которых отметили тяжелые случаи заболевания.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 124 случаев заражения коронавирусом. Свыше двух тысяч человек скончались, еще тысяча — вылечилась.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
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