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07:11 (мск), источник: Известия

Власти США призвали жителей трех штатов воздержаться от поездок

Власти США призвали жителей трех американских штатов — Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута — воздержаться от поездок внутри страны в ближайшие две недели. Об этом сообщается на сайте Центра по предупреждению и контролю заболеваний страны.

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07:20 (мск)От коронавируса впервые умер младенец
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось5 +1
Выздоровело49 +4
Инфицировано664 695 +71 404
Скончалось30 847 +3 649
Выздоровело140 156 +9 241
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:45 MSK, 29.03
Источник: Reuters

Исключения коснутся только работников важных промышленных отраслей, в том числе грузоперевозок, специалистов в области здравоохранения, финансовых услуг и тех, кто занимается снабжением продовольствием.

28 марта президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах Нью-Джерси и Коннектикуте, так как в этом нет необходимости, хотя ранее заявлял, что думает о том, чтобы ввести в городе карантин, предположительно, на две недели.

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На данный момент жертвами коронавируса в Нью-Йорке становятся каждые 9,5 минут. 27 марта в Нью-Йорке от коронавируса скончался 151 человек, а общее число инфицированных возросло до 29 158, увеличившись за сутки на 2461. Более 5,2 тыс. жителей Нью-Йорка находятся в больницах, при этом 1175 человек в отделениях интенсивной терапии.

По последним данным, в Штатах зарегистрировано более 120 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По этому показателю страна занимает первое место. Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной лидерства стало проведение массового тестирования.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 663 тыс. случаев заболевания, умерла почти 31 тыс. человек, вылечились более 142 тыс.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:45 MSK, 29.03
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