В России за сутки умерли четверо пациентов с коронавирусом

«За сутки зафиксировано четыре летальных случая: Москва — два, Оренбургская область — один,
Так, 197 новых случаев инфекции обнаружено в Москве, 27 — в Московской области, по пять — в
Общее число больных коронавирусом в России достигло 1534 (большинство из них — в Москве), восемь умерли, 64 выздоровели.
Распространение коронавируса нового типа
Пандемии COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, подвержены 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели более 665 тысяч человек, 30 852 скончались, 141 тысяча вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших превысило десять тысяч), далее по списку идут Испания, КНР, Иран, Франция и Великобритания. При этом наибольшее количество зараженных выявлено в США — более 124 тысяч.