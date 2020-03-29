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11:11 (мск), источник: РИА Новости

В России за сутки умерли четверо пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. За последние сутки в России зарегистрировали 270 больных коронавирусом, еще четыре пациента скончались, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус COVID-19
11:33 (мск)В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось8 +4
Выздоровело64 +15
Инфицировано666 211 +72 920
Скончалось30 864 +3 666
Выздоровело141 789 +10 874
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:21 MSK, 29.03
Источник: РИА Новости

«За сутки зафиксировано четыре летальных случая: Москва — два, Оренбургская область — один, Санкт-Петербург — один. Общее количество летальных случаев за весь период в России — восемь», — уточняется в заявлении.

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Так, 197 новых случаев инфекции обнаружено в Москве, 27 — в Московской области, по пять — в Санкт-Петербурге и Пензенской области, по четыре — в Коми и Чечне, по три — в Челябинской, Омской областях; еще по двое инфицированных зарегистрировано в Ленингардской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровской крае; по одному случаю — в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Томской, Новосибирской и Амурской областях, а также в Якутии, Башкирии, Мордовии и Ханты-Мансийском АО.

Общее число больных коронавирусом в России достигло 1534 (большинство из них — в Москве), восемь умерли, 64 выздоровели.

Распространение коронавируса нового типа

Пандемии COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, подвержены 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели более 665 тысяч человек, 30 852 скончались, 141 тысяча вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших превысило десять тысяч), далее по списку идут Испания, КНР, Иран, Франция и Великобритания. При этом наибольшее количество зараженных выявлено в США — более 124 тысяч.

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