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13:17 (мск), источник: ТАСС

В Испании за сутки свыше 800 человек умерли из-за коронавируса

Число умерших от коронавируса в этой стране превышает количество жертв в Китае.

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РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось8 +4
Выздоровело64 +15
Инфицировано669 312 +76 021
Скончалось30 982 +3 784
Выздоровело142 100 +11 185
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:29 MSK, 29.03
Источник: AFP 2020

МАДРИД, 29 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 78797 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в воскресенье в Минздраве королевства.

По данным ведомства, 6528 человек умерли, 14709 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (22677). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

В субботу днем ведомство информировало о 72248 заболевших и 5690 жертвах эпидемии. Число умерших от коронавируса в Испании превышает количество жертв в Китае.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:29 MSK, 29.03
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