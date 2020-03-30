Карантин оказался подсудным делом

Посетителей ночного клуба G-room в Уфе 28 марта застали за участием в незаконной «Антикарантинной вечеринке». С 25 марта в Башкирии из-за угрозы распространения коронавируса введен полный запрет на деятельность ночных клубов, равно как и других публичных заведений.
Полиция задержала в клубе 11 несовершеннолетних, родителям которых грозит штраф до 500 руб.
Меры в отношении руководства заведения должен определить Роспотребнадзор.
В Уфе, где с 25 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует запрет на деятельность ночных клубов, полиция обнаружила незаконную вечеринку. 28 марта вечером волонтеры сообщили в полицию о том, что мероприятие под названием «Антикарантинная вечеринка» с участием в том числе несовершеннолетних проходит в клубе G-room в торгово-деловом комплексе «Гостиный Двор».
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что оперативная группа, прибывшая на место, установила, что в клубе находилось более 50 человек, в том числе несовершеннолетние. 11 несовершеннолетних были доставлены в отдел полиции № 9.
В отношении их родителей составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Статья предполагает наложение штрафа от 100 до 500 руб.
Материалы в отношении руководителей ночного клуба переданы в Роспотребнадзор. Глава Башкирии Радий Хабиров 25 марта ввел полный запрет на деятельность ночных клубов, дискотек, театров, кинотеатров и других публичных заведений, кроме кафе (число посетителей кафе и ресторанов ограничено 50 посетителями).
В республике действует режим повышенной готовности к распространению коронавирусной инфекции. Пока в регионе зарегистрировано пять инфицированных.
Клуб G-room действует с апреля 2019 года. Позиционирует себя как место проведения концертов, перформансов с участием «лучших диджеев со всей России и зарубежья».
С начала недели в Башкирии за нарушение карантинных мероприятий составлены административных протоколы в отношении более чем 40 человек, в том числе в отношении известного блогера Гузель Шарафутдиновой, отказавшейся самоизолироваться после возвращения из Таиланда.