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23:47 (мск), источник: РИА Новости

Рейс Сочи — Москва экстренно садится в Шереметьево

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Самолет, выполняющий рейс Сочи — Москва, экстренно садится в аэропорту Шереметьево.

Источник: РИА Новости

У воздушного судна сработал датчик неисправности левого двигателя, рассказал представитель экстренных служб.

На борту находится 161 человек.

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