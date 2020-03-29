23:47 (мск), источник: РИА Новости
Рейс Сочи — Москва экстренно садится в Шереметьево
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Самолет, выполняющий рейс Сочи — Москва, экстренно садится в аэропорту Шереметьево.
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Самолет, выполняющий рейс Сочи — Москва, экстренно садится в аэропорту Шереметьево.
У воздушного судна сработал датчик неисправности левого двигателя, рассказал представитель экстренных служб.
На борту находится 161 человек.