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08:33 (мск), источник: ТАСС

Два пациента умерли в Коммунарке за последние сутки, в том числе один от коронавируса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/ — Два летальных случая зафиксированы за последние сутки в медицинском центре в Коммунарке, сообщил в понедельник главный врач больницы Денис Проценко на своей официальной странице в Facebook.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось9 +5
Выздоровело64 +15
Инфицировано723 328 +58 404
Скончалось34 005 +3 157
Выздоровело151 991 +11 769
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:59 MSK, 30.03
Источник: РИА "Новости"

«У нас зафиксировано два летальных случая за последние сутки. Один пациент в возрасте 80 лет с диагнозом коронавирус, пневмония, гаматурия. Пациент находился четверо суток на аппарате искусственного дыхания легких», — написал он.

Проценко добавил, что второй пациент скончался в возрасте 69 лет. Больной имел хронический диабет, находился трое суток на аппарате искусственного дыхания легких.

На данный момент на лечении в Коммунарке находятся 348 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения, восемь пациентов умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Справка
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