Два пациента умерли в Коммунарке за последние сутки, в том числе один от коронавируса

«У нас зафиксировано два летальных случая за последние сутки. Один пациент в возрасте 80 лет с диагнозом коронавирус, пневмония, гаматурия. Пациент находился четверо суток на аппарате искусственного дыхания легких», — написал он.
Проценко добавил, что второй пациент скончался в возрасте 69 лет. Больной имел хронический диабет, находился трое суток на аппарате искусственного дыхания легких.
На данный момент на лечении в Коммунарке находятся 348 человек.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения, восемь пациентов умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.