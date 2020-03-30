Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

«Вышел на свободу», — рассказал Калинин, не уточняя другие детали.
По его словам, защита продолжит обжаловать приговор, теперь в кассационной инстанции.
В ноябре Мосгорсуд смягчил наказание обоим участникам махинации: Виктору Захарченко — с 4 лет до 3 лет 9 месяцев колонии, его подельнику Владимиру Корьевкину — с 4,5 до 4 лет. Корьевкин уже вышел на свободу.
Как установил суд, Захарченко-старшего фиктивно устроили на работу в банк «Московское ипотечное агентство» (полностью принадлежит мэрии Москвы) советником с зарплатой около 150 тысяч рублей в месяц. Ущерб составил свыше 4 миллионов рублей, при этом уже бывший советник его полностью возместил еще в ходе следствия.
Это дело было выделено из материалов в отношении самого полковника Захарченко. У его отца прошел обыск, в ходе которого следователи обнаружили трудовую книжку с записью МИА-банка. Далее СК РФ запросил сумму выплат и выяснил иные обстоятельства.
Как заявляла прокуратура, у Виктора Захарченко не оказалось высшего экономического образования, только педагогическое, поэтому его компетентность в банковской сфере вызвала вопросы.
Между тем и старший, и младший Захарченко полагают, что Виктора привлекли к ответственности, чтобы сильнее ударить по его сыну.