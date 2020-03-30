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11:50 (мск), источник: РИА Новости

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Отец бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Денис Калинин.

Источник: РИА Новости

«Вышел на свободу», — рассказал Калинин, не уточняя другие детали.

По его словам, защита продолжит обжаловать приговор, теперь в кассационной инстанции.

Новость
Дмитрия Захарченко обвинили в колонии

В ноябре Мосгорсуд смягчил наказание обоим участникам махинации: Виктору Захарченко — с 4 лет до 3 лет 9 месяцев колонии, его подельнику Владимиру Корьевкину — с 4,5 до 4 лет. Корьевкин уже вышел на свободу.

Как установил суд, Захарченко-старшего фиктивно устроили на работу в банк «Московское ипотечное агентство» (полностью принадлежит мэрии Москвы) советником с зарплатой около 150 тысяч рублей в месяц. Ущерб составил свыше 4 миллионов рублей, при этом уже бывший советник его полностью возместил еще в ходе следствия.

Это дело было выделено из материалов в отношении самого полковника Захарченко. У его отца прошел обыск, в ходе которого следователи обнаружили трудовую книжку с записью МИА-банка. Далее СК РФ запросил сумму выплат и выяснил иные обстоятельства.

Как заявляла прокуратура, у Виктора Захарченко не оказалось высшего экономического образования, только педагогическое, поэтому его компетентность в банковской сфере вызвала вопросы.

Между тем и старший, и младший Захарченко полагают, что Виктора привлекли к ответственности, чтобы сильнее ударить по его сыну.

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