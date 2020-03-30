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13:55 (мск), источник: РИА Новости

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В одной из столичных больниц скончалась 84-летняя женщина с положительным тестом на коронавирус, сообщает пресс-служба оперативного штаба Москвы.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано737 929 +56 223
Скончалось35 019 +3 137
Выздоровело156 507 +10 811
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:29 MSK, 30.03
Источник: РИА Новости

«Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», — уточняется в заявлении.

Кроме того, по информации Роспотребнадзора, COVID-19 подтвердили у 48-летнего жителя Владимирской области, умершего от пневмонии. Третий погибший — в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов.

«К сожалению, только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, тоже был болен коронавирусной инфекцией. Итого на сегодняшний день два человека в Санкт-Петербурге», — сказал он во время совещания в Смольном.

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Всего в России зарегистрировано 1836 больных коронавирусом (1226 из них — в Москве), девять скончались, 66 вылечились.

Распространение коронавируса нового типа

Пандемии COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, подвержены 177 стран. По данным ВОЗ, заразились как минимум 634 тысячи человек, свыше 30 тысяч умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболели уже более 732 тысяч человек, 34 686 скончались, 154 тысячи пациентов выздоровели. Первая по числу смертей от коронавируса — Италия (там количество погибших приближается к 11 тысячам), за ней следуют Испания, КНР, Иран, Франция и Великобритания. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — свыше 124 тысяч.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Как распространяется COVID-19 и как от него защититься. Рекомендации ВОЗ
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17 марта© Ньюстюб
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