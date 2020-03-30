В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

Неизвестные вломились в музей в ночь с воскресенья на понедельник. Они разбили стеклянную дверь, после чего сработала сигнализация. Однако прибывшей полиции не удалось схватить преступников. О стоимости украденной картины не сообщается. Экспонат был представлен во временное пользование Гронингенским музеем.
Полиция начала расследование, собрала данные с камер видеонаблюдения и опросила возможных свидетелей.
Комплекс в настоящий момент закрыт для посещения из-за введенных правительством мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, сообщается на сайте музея.