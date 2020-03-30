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17:49 (мск), источник: РИА Новости

В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Картину «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной» (1884) Винсента Ван Гога украли из музейного комплекса Singer Laren в Нидерландах, сообщила местная полиция.

Неизвестные вломились в музей в ночь с воскресенья на понедельник. Они разбили стеклянную дверь, после чего сработала сигнализация. Однако прибывшей полиции не удалось схватить преступников. О стоимости украденной картины не сообщается. Экспонат был представлен во временное пользование Гронингенским музеем.

Полиция начала расследование, собрала данные с камер видеонаблюдения и опросила возможных свидетелей.

Комплекс в настоящий момент закрыт для посещения из-за введенных правительством мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, сообщается на сайте музея.

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