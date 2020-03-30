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21:04 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия ограничит количество чартерных рейсов для вывоза граждан страны из-за границы, число прилетевших будет сокращено, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано755 591 +51 496
Скончалось36 211 +2 702
Выздоровело158 527 +9 703
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 30.03
Источник: РИА Новости

«Условие выполнения рейса в Москву — только в аэропорт “Шереметьево” и не превышая квоту на прибытие граждан — не более 500 человек в сутки», — сказал собеседник агентства.

По данным МИД, с 20 по 27 марта в Россию из-за рубежа вернулись более 130 тысяч российских граждан, в том числе более 13 тысяч человек — из стран, воздушное сообщение с которыми прекращено или ограничено в связи с распространением в мире коронавируса.

В свою очередь, правительство полностью прекратило регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

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