21:04 (мск), источник: РИА Новости
Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия ограничит количество чартерных рейсов для вывоза граждан страны
«Условие выполнения рейса в Москву — только в аэропорт “Шереметьево” и не превышая квоту на прибытие граждан — не более 500 человек в сутки», — сказал собеседник агентства.
По данным МИД, с 20 по 27 марта в Россию
В свою очередь, правительство полностью прекратило регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.