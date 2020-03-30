30 марта, источник: Коммерсантъ
Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»
Госкомпания надеется получить $1,5 млрд ретроактивного платежа.
Стокгольмский арбитраж в споре о цене поставок газа с польской PGNiG встал на сторону Варшавы. Как сообщает PGNiG, суд согласился с возможностью ретроактивной корректировки цены контракта, за счет чего польская компания рассчитывает получить около $1,5 млрд. В «Газпроме» заявили, что изучают решение суда. Юристы не исключают, что «Газпром» решит оспаривать решение в государственном суде Швеции.
Польская PGNiG выиграла спор с «Газпромом» на $1,5 млрд в международном арбитраже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. «Арбитражный трибунал в Стокгольме объявил о снижении цены газа “Газпрома” для PGNiG», — говорится в заявлении польской стороны.
Как уточняет PGNiG, суд согласился пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу Ямал—Европа ретроактивно с ноября 2014 года. Как заявляет PGNiG, теперь она получит компенсацию переплаты от «Газпрома» с ноября 2014 по февраль 2020 года в размере $1,5 млрд.
В «Газпром экспорте» «Ъ» сообщили, что 30 марта получили решение арбитража и изучают его. «Пока давать
Контракт с PGNiG заключен 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд кубометров в год.
Весной 2015 года польская сторона обратилась в арбитраж, посчитав, что стоимость газа по действующему контракту завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.
В июне 2018 года трибунал принял промежуточное решение, согласившись с тем, что PGNIG имеет право требовать изменения цен на газ, поставляемый по газопроводу Ямал—Европа. В то же время тогда арбитраж не поддержал просьбу Варшавы о снижении цены и привязки ценовой формулы к ценам на хабах. «Газпром» со своей стороны не был согласен с тем, что у трибунала есть полномочия изменять формулу контрактной цены по собственному усмотрению. В октябре 2018 года компания обратилась в шведский национальный суд с требованием отменить это решение.
«Такой подход вполне объясним — отмена арбитражного решения возможна по ограниченному перечню оснований, которые носят по большей части процессуальный характе и не предполагают пересмотр решения по существу. Так как подход “Газпром экспорта” строится на оспаривании, по сути, компетенции трибунала по пересмотру формулы расчета цены, определенные шансы на успех у него есть. Однако учитывая, как правило, компромиссный характер арбитража и давно озвученную нацеленность Польши на диверсификацию газовых поставок, сложно представить, что государственный суд найдет существенные нарушения в ходе арбитражного разбирательства», — считает юрист.
Он добавляет, что сроки оспаривания решения арбитража в национальном суде составляют, как правило, не менее одного года.
Адвокат адвокатского бюро S&K «Вертикаль» Алена Бачинская уверена, что «Газпром» в самое ближайшее время заявит о своем несогласии с решением Стокгольмского арбитража и будет требовать его пересмотра в Национальном апелляционном суде Швеции. По ее мнению, у «Газпрома» есть шансы оспорить решение Стокгольмского арбитража, поскольку предусмотренное контрактом право требовать изменения цены на газ не означает обязанность принять такое изменение, иное противоречило бы свободе договора.
Татьяна Дятел