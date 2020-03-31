В России за сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом

Уточняется, что пять летальных случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях.
Всего за сутки выявлено 500 новых больных COVID-19 в 24 российских регионах: 387 — в Москве, 48 — в Санкт-Петербурге, по девять — в Дагестане и Свердловской области, по шесть — в Бурятии и Мурманской области, по пять — в Пензенской области и Татарстане, по три — Ленинградской и Ростовской областях; еще по двое инфицированных зарегистрировано в Воронежской, Астраханской и Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае, по одному — в Калмыкии, Нижегородской, Иркутской, Магаданской, Костромской и Самарской областях, Алтайском и Хабаровском краях, а также в Крыму.