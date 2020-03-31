Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Свет в конце коронавируса: пять причин не падать духомТрудно увидеть что-либо позитивное в подобной ситуации, но тем не менее оно есть
Фоторепортажи
12В мире зацвела сакура
10Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке
12:07 (мск), источник: РИА Новости

В России за сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России скончались еще восемь пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус COVID-19
12:20 (мск)В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +501
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано787 631 +55 478
Скончалось37 840 +3 154
Выздоровело166 276 +11 603
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:15 MSK, 31.03
Источник: Агентство «Москва»

Уточняется, что пять летальных случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях.

Всего за сутки выявлено 500 новых больных COVID-19 в 24 российских регионах: 387 — в Москве, 48 — в Санкт-Петербурге, по девять — в Дагестане и Свердловской области, по шесть — в Бурятии и Мурманской области, по пять — в Пензенской области и Татарстане, по три — Ленинградской и Ростовской областях; еще по двое инфицированных зарегистрировано в Воронежской, Астраханской и Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае, по одному — в Калмыкии, Нижегородской, Иркутской, Магаданской, Костромской и Самарской областях, Алтайском и Хабаровском краях, а также в Крыму.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:10 MSK, 31.03
 Супруги умерли в один день от коронавируса
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 30 марта
Путин назвал преступной халатностью игнорирование норм карантина
Кремль: введенные в Москве ограничения соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы
Госдума одобрила ужесточение наказания за нарушение карантина
Синоптики рассказали про погоду, «убивающую» коронавирус
Новые доплаты: кто получит компенсации за коронавирус
Свет в конце коронавируса: названы пять причин не падать духом
В Германии ищут владельца золота, найденного на кладбище
Умер драматург Леонид Зорин
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Гарри и Меган могут вернуться: вскрылись детали
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
72-летняя Ротару выглядит ровесницей собственной невестки Певица выложила в сеть яркое фото.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь