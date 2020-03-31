За время эпидемии коронавируса смертность в Италии выросла в несколько раз

Однако точно подсчитать число погибших практически невозможно.
Одни утверждают, что официальные цифры занижены в
Другие, напротив, полагают, что число погибших в несколько раз завышено, так как в официальную статистику попадают все пациенты, скончавшиеся в больнице после положительного анализа на Covid-19 — что совершенно не означает, что причиной их смерти стал именно коронавирус.
Обе точки зрения подкреплены экспертными мнениями, обе подтверждаются соответствующей статистикой и в целом имеют полное право на существование.
Так как же подсчитать реальное число жертв эпидемии?
Нембро — небольшой городок в провинции Бергамо в Ломбардии, наиболее сильно пострадавшей от вспышки Covid-19.
Расположен он примерно в 60 км к
Тридцать один человек — это не очень много. Каждый год, по данным мэра города Клаудио Канчелли, с января по март в Нембро обычно умирает около 35−40 человек.
Только в этом году за три неполных месяца, к 24 марта, местная мэрия выдала горожанам уже 158 свидетельств о смерти.
Это даже больше, чем за весь прошлый год: в 2019-м в Нембро в общей сложности скончалось 120 жителей.
Ошеломленный этой статистикой, Клаудио Канчелли запросил аналогичные цифры в мэриях соседних городов.
В
Не намного лучше ситуация и в столице провинции Бергамо с населением 122 тыс. человек. С 1 по 24 марта там скончалось 446 жителей — это в 4,5 раза больше, чем в среднем за последние пять лет.
При этом официальное число жертв коронавируса за тот же период — 136. То есть реальная смертность в городе оказалась выше почти в 3,5 раза.
Даже если сложить среднее число умерших с начала года (98) и число погибших пациентов, у которых был диагностирован Covid-19 (136), результат все равно окажется вдвое меньше реальной статистики.
Откуда такой огромный разрыв?
Вряд ли столь значительное расхождение в цифрах можно объяснить одним только недостаточным тестированием больных. Совершенно очевидно, что любая масштабная эпидемия убивает не только напрямую, но и косвенно.
Среднее время ожидания койки в реанимации в итальянских больницах составляет сейчас около трех часов. За это время больной имеет все шансы пополнить печальную статистику — при этом совершенно неважно, вирус у него, бактериальная пневмония, камни в почках или сердечный приступ.
Одновременно с этим уменьшается число врачей, что в условиях масштабной эпидемии тоже оборачивается дополнительными жертвами.
С начала вспышки Covid-19 в Италии только официально от коронавируса погибло более 40 сотрудников больниц. В общей сложности диагноз Covid-19 был подтвержден более чем у 5000 врачей, медсестер, сотрудников скорой помощи и других работников системы здравоохранения.
Все они были вынуждены уйти на карантин или сами стали пациентами. Скольким потенциально излечимым больным это в итоге стоило жизни?
Особенно если принять в расчет, что в Италии очень много пожилых людей: почти каждому четвертому жителю страны больше 65 лет.
Ответ на этот вопрос мы скоро узнаем. Крупнейшее в Италии аналитическое агентство In.Twig уже начало сбор и исследование помесячной статистики смертности во всех 243 муниципалитетах провинции Бергамо за последние пять лет, чтобы сравнить их с цифрами текущего года и оценить реальный масштаб гуманитарной катастрофы в стране.
«Пока что собранные данные [примерно о половине населения провинции], обработанные научными методами, подтверждают сенсационные заявления мэров городов провинции Бергамо», — заявил во вторник в интервью региональной газете L’Eco di Bergamo профессор кафедры цифровых методов социологии Университета Бергамо Альдо Кристадоро.