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16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали заражение вирусом COVID-19, сообщил телеканал «Россия-24». Неделю назад Проценко встречался с президентом Владимиром Путиным во время визита последнего в Коммунарку. В эту больницу госпитализируют большинство заразившихся в Москве.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:52 MSK, 31.03
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«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело… Stay tuned», — написал в Facebook Денис Проценко.

Как рассказали «Интерфаксу» коллеги главврача, сама больница работает в штатном режиме, а все врачи регулярно сдают тест на вирус.

После сообщения о заражении врача пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент регулярно тестируется на коронавирус. «Все нормально», — добавил Песков.

По последним данным, в России подтверждены 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах. Умерли 17 человек. За сутки количество заразившихся увеличилось на 500 человек. Для борьбы с распространением вируса во многих регионах страны введен режим самоизоляции.
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус.

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