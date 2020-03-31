Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело… Stay tuned», — написал в Facebook Денис Проценко.
Как рассказали «Интерфаксу» коллеги главврача, сама больница работает в штатном режиме, а все врачи регулярно сдают тест на вирус.
После сообщения о заражении врача пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент регулярно тестируется на коронавирус. «Все нормально», — добавил Песков.
По последним данным, в России подтверждены 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах. Умерли 17 человек. За сутки количество заразившихся увеличилось на 500 человек. Для борьбы с распространением вируса во многих регионах страны введен режим самоизоляции.
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус.