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21:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Судья не соблюла гостайну

Александру Бастрыкину разрешили уголовное преследование новосибирского судьи.

Источник: Новосибирский областной суд

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на уголовное преследование судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной. Судью с 20-летним стажем заподозрили в разглашении гостайны. По предварительным данным, судья, в полномочия которой также входила выдача санкций на прослушивание и запись телефонных разговоров, якобы разгласила секретные данные о проведении оперативно-разыскных мероприятий по одному из дел. За это ей грозит до семи лет лишения свободы.

ВККС, удовлетворив представление главы следственного ведомства Александра Бастрыкина, разрешила возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной по ст. 283 УК (разглашение гостайны, санкция по ней — до семи лет лишения свободы). Информация об этом размещена на сайте ВККС. Известно, что заседание коллегии проходило в закрытом режиме, поскольку представленные следствием материалы имеют гриф «секретно».

Отметим, что госпожа Петрунина вправе обжаловать решение ВККС в Верховном суде РФ, а в случае неудачи — в его президиуме. В региональном управлении Следственного комитета РФ, а также Новосибирском облсуде, где госпожа Петрунина работает около пятнадцати лет, получить комментарий не удалось.

Как сообщили «Ъ» источники в силовых структурах, по предварительным данным, судья Петрунина якобы разгласила информацию, представляющую гостайну — секретные сведения о проведении оперативно-разыскных мероприятий по одному из уголовных дел.

Отметим, что в полномочия судьи также входит выдача разрешений на прослушивание и запись телефонных разговоров.

Инна Петрунина начала свою судейскую карьеру два десятка лет назад в Железнодорожном райсуде Новосибирска. Она специализируется на рассмотрении гражданских и административных дел и имеет первый квалификационный класс. В 2005 году госпожа Петрунина была назначена судьей Новосибирского облсуда, спустя 8 лет ее избрали председателем совета судей Новосибирской области. Сослуживцы высоко отзываются о профессиональных качествах госпожи Петруниной.

«Она следит за изменениями законодательства и судебной практикой, постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, неоднократно проходила стажировку в Верховном суде РФ; она обладает организаторскими и аналитическими способностями, оказывает судьям практическую помощь, в коллективе суда она пользуется уважением», — указывается в ее служебной характеристике.

В августе 2014 года Инне Петруниной вручили благодарственное письмо президента РФ «за активное и плодотворное участие в работе специальной квалификационной коллегии по отбору кандидатов на должности судей Верховного суда РФ». В начале нынешнего года Инна Петрунина участвовала в конкурсе на должность председателя Новосибирского облсуда, но ВККС поддержала другого кандидата.

Константин Воронов, Новосибирск

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