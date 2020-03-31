21:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Судья не соблюла гостайну
Александру Бастрыкину разрешили уголовное преследование новосибирского судьи.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на уголовное преследование судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной. Судью с 20-летним стажем заподозрили в разглашении гостайны. По предварительным данным, судья, в полномочия которой также входила выдача санкций на прослушивание и запись телефонных разговоров, якобы разгласила секретные данные о проведении
ВККС, удовлетворив представление главы следственного ведомства Александра Бастрыкина, разрешила возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной по ст. 283 УК (разглашение гостайны, санкция по ней — до семи лет лишения свободы). Информация об этом размещена на сайте ВККС. Известно, что заседание коллегии проходило в закрытом режиме, поскольку представленные следствием материалы имеют гриф «секретно».
Отметим, что госпожа Петрунина вправе обжаловать решение ВККС в Верховном суде РФ, а в случае неудачи — в его президиуме. В региональном управлении Следственного комитета РФ, а также Новосибирском облсуде, где госпожа Петрунина работает около пятнадцати лет, получить комментарий не удалось.
Отметим, что в полномочия судьи также входит выдача разрешений на прослушивание и запись телефонных разговоров.
Инна Петрунина начала свою судейскую карьеру два десятка лет назад в Железнодорожном райсуде Новосибирска. Она специализируется на рассмотрении гражданских и административных дел и имеет первый квалификационный класс. В 2005 году госпожа Петрунина была назначена судьей Новосибирского облсуда, спустя 8 лет ее избрали председателем совета судей Новосибирской области. Сослуживцы высоко отзываются о профессиональных качествах госпожи Петруниной.
«Она следит за изменениями законодательства и судебной практикой, постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, неоднократно проходила стажировку в Верховном суде РФ; она обладает организаторскими и аналитическими способностями, оказывает судьям практическую помощь, в коллективе суда она пользуется уважением», — указывается в ее служебной характеристике.
В августе 2014 года Инне Петруниной вручили благодарственное письмо президента РФ «за активное и плодотворное участие в работе специальной квалификационной коллегии по отбору кандидатов на должности судей Верховного суда РФ». В начале нынешнего года Инна Петрунина участвовала в конкурсе на должность председателя Новосибирского облсуда, но ВККС поддержала другого кандидата.
Константин Воронов, Новосибирск