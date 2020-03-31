Китай не учитывает часть зараженных коронавирусом в статистике

Также Национальная комиссия здравоохранения КНР попросила больницы отправлять этих людей и тех, кто с ними близко контактировал, на двухнедельный карантин. Но неизвестно, насколько эти инструкции выполняются, пишет The Wall Street Journal.
У ученых нет единого мнения, как сильно влияют на распространение заболевания асимптоматические случаи. Некоторые специалисты сомневаются, что они могут быть опасными переносчиками вируса, ведь иначе количество зараженных людей могло бы быть намного больше.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 31 марта в Китае подтверждено 82 276 случаев заражения коронавирусом, из которых 3309 закончились летальным исходом. В марте количество заболевших в стране росло медленно, при том что в мире их число за этот срок увеличилось примерно в девять раз, превысив 800 000 человек. Поэтому в последние недели власти Китая постепенно смягчают меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, в том числе в Ухане, где началась пандемия.