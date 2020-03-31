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19:39 (мск), источник: Ведомости

Китай не учитывает часть зараженных коронавирусом в статистике

Более 1500 человек, инфицированных коронавирусом, но не имеющих симптомов болезни, не были включены в список подтвержденных случаев заболевания в Китае. С 1 апреля власти страны будут учитывать такие случаи отдельно, заявил 31 марта на пресс-брифинге высокопоставленный чиновник Чан Цзилэ. Власти Китая к тому моменту сообщили о 81 518 заболевших.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано823 479 +67 888
Скончалось40 636 +4 425
Выздоровело174 019 +15 492
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:18 MSK, 31.03
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Также Национальная комиссия здравоохранения КНР попросила больницы отправлять этих людей и тех, кто с ними близко контактировал, на двухнедельный карантин. Но неизвестно, насколько эти инструкции выполняются, пишет The Wall Street Journal.

У ученых нет единого мнения, как сильно влияют на распространение заболевания асимптоматические случаи. Некоторые специалисты сомневаются, что они могут быть опасными переносчиками вируса, ведь иначе количество зараженных людей могло бы быть намного больше.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 31 марта в Китае подтверждено 82 276 случаев заражения коронавирусом, из которых 3309 закончились летальным исходом. В марте количество заболевших в стране росло медленно, при том что в мире их число за этот срок увеличилось примерно в девять раз, превысив 800 000 человек. Поэтому в последние недели власти Китая постепенно смягчают меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, в том числе в Ухане, где началась пандемия.

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