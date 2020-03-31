СМИ: члены экипажа нидерландской подлодки заболели коронавирусом

ГААГА, 31 марта. /ТАСС/. Нидерландская подводная лодка Dolfijn прервала дежурство в Северном море рядом с побережьем Шотландии
В общей сложности 15 из 58 членов экипажа сообщили о недомогании с симптомами гриппа, такими как кашель и незначительное повышение температуры. «Как показали анализы, восемь членов экипажа заражены или уже переболели заболеванием, вызванным коронавирусом», — сообщили в министерстве обороны страны.
В настоящее время подводная лодка возвращается на базу в нидерландском порту Ден Хелдер на две недели раньше положенного срока. По прибытии все члены экипажа будут помещены в карантин.
Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта.
Чтобы предотвратить распространение вируса правительство Нидерландов приняло ряд мер. Так, людям рекомендуется оставаться дома, по мере возможности работать удаленно и не выезжать в другие страны без крайней необходимости. До 6 апреля закрыты все образовательные и