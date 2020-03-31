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22:40 (мск), источник: РИА Новости

В Перми умер пациент с коронавирусом

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Перми, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано846 156 +70 850
Скончалось41 494 +4 411
Выздоровело176 171 +11 736
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:46 MSK, 31.03
Источник: РИА Новости

«У мужчины были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера. Врачи боролись до последнего», — говорится в сообщении оперштаба в телеграм-канале «Стоп коронавирус. Пермь».

Всего в регионе выявили 13 завозных случаев заражения коронавирусом. По данным регионального минздрава, на утро вторника трое заразившихся находились в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии.

На данный момент в Пермском крае действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. На домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача остаются 3936 человек, в стационаре находятся 58 пациентов с подозрением на коронавирус.

Справка
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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:46 MSK, 31.03
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