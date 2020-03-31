22:40 (мск), источник: РИА Новости
В Перми умер пациент с коронавирусом
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Перми, сообщает региональный оперштаб.
«У мужчины были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера. Врачи боролись до последнего», — говорится в сообщении оперштаба в
Всего в регионе выявили 13 завозных случаев заражения коронавирусом. По данным регионального минздрава, на утро вторника трое заразившихся находились в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии.
На данный момент в Пермском крае действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. На домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача остаются 3936 человек, в стационаре находятся 58 пациентов с подозрением на коронавирус.