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31 марта, источник: Lenta.Ru

Стало известно о смерти пяти пациентов с коронавирусом в Москве

Стало известно о смерти пяти пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Оперативного штаба города.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано855 007 +72 642
Скончалось42 032 +4 450
Выздоровело177 857 +13 291
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:05 MSK, 01.04
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«В Москве скончались пять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Возраст пациентов — от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое страдали сахарным диабетом, еще одна пациентка имела онкологические заболевания.

Ранее 31 марта сообщалось, что возраст большинства новых инфицированных коронавирусом в Москве составляет от 40 до 65 лет.

Еще около 35 процентов заразившихся — в возрасте от 18 до 45 лет. Люди старше 65 лет составляют примерно 20 процентов инфицированных. Еще порядка 5 процентов случаев заражения приходятся на детей.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:05 MSK, 01.04
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