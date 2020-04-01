11:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Российский суд впервые провел заседание по WhatsApp из-за коронавируса
Невьянский городской суд Свердловской области впервые провел заседание по делу с использованием мессенджера WhatsApp
По его словам, было рассмотрено дело в отношении местного кафе, которое продолжило работать, несмотря на указ региональных властей о приостановке деятельности на выходной неделе с целью предотвращения распространения опасной инфекции.
В копии постановления суда говорится, что заседание проводилось по видеозвонку WhatsApp. В итоге было принято решение о закрытии заведения на 45 дней. Речь идет о невьянском кафе «Симба», уточнили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, чьи сотрудники опечатали двери заведения.
Суды с использованием видеосвязи также прошли в Казани. Были рассмотрены два административных дела в отношении активистов, которым вынесли постановление о назначении штрафа.
Верховный суд России сообщил о приостановке рассмотрения дел российскими судами с 19 марта до 10 апреля