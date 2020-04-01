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11:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский суд впервые провел заседание по WhatsApp из-за коронавируса

Невьянский городской суд Свердловской области впервые провел заседание по делу с использованием мессенджера WhatsApp из-за коронавируса. Об этом Медиазоне сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 01.04
Источник: Reuters

По его словам, было рассмотрено дело в отношении местного кафе, которое продолжило работать, несмотря на указ региональных властей о приостановке деятельности на выходной неделе с целью предотвращения распространения опасной инфекции.

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В копии постановления суда говорится, что заседание проводилось по видеозвонку WhatsApp. В итоге было принято решение о закрытии заведения на 45 дней. Речь идет о невьянском кафе «Симба», уточнили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, чьи сотрудники опечатали двери заведения.

Суды с использованием видеосвязи также прошли в Казани. Были рассмотрены два административных дела в отношении активистов, которым вынесли постановление о назначении штрафа.

Верховный суд России сообщил о приостановке рассмотрения дел российскими судами с 19 марта до 10 апреля из-за коронавируса. Ограничения не касается дел, которые требуют безотлагательного рассмотрения: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным. При наличии технической возможности суды должны рассматривать дела по видеосвязи.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:05 MSK, 01.04
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