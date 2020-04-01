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11:03 (мск), источник: ТАСС

Число случаев смерти пациентов с коронавирусом в России выросло до 24

За сутки умерли семь человек.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано860 793 +73 162
Скончалось42 354 +4 514
Выздоровело178 378 +12 102
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 01.04
Источник: РИА "Новости"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 — до 2 777 человек в 75 регионах страны. Выздоровели на данный момент 190 человек, 24 человека умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению 69 человек, за весь период выздоровели 190. За сутки зарегистрировано семь летальных случаев. За весь период — 24», — говорится в сообщении штаба.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 35 регионах.

Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 267 и превысило 1800.

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