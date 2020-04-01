Коронавирус: 864 умерших в Испании за сутки, 25 млн человек в мире могут потерять работу

Всего с начала пандемии там умерло 9 053 заразившихся коронавирусом, было зарегистрировано более 102 тыс. подтвержденных случаев. По числу зараженных Испания уступает лишь США и Италии. Однако, согласно последним данным, количество новых заражений в сутки продолжает снижаться.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия стала самым большим испытанием для мира после Второй мировой войны. Его слова прозвучали на фоне пессимистичных прогнозов о будущем мировой экономики
Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных превысило 870 тыс. человек, более 43 тыс. человек умерли.
Италия остается на первом месте по числу смертей (12 428 умерших). Власти надеются, что страна достигла пика, но есть и опасения, что более бедный юг
Во Франции власти решили вывозить пациентов в критическом состоянии из Парижа в менее пострадавшие регионы страны. Испания рассматривает возможность применения аналогичной меры.
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет совещание с главами 16 земель о том, сколько продлятся введенные карантинные ограничения. Это особенно актуально в свете грядущей Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля. Всего в стране было зарегистрировано 71 808 случаев заражения, умерло 775 человек.
В Иране количество смертей перевалило за 3 тысячи после того, как там за сутки скончалось 138 человек, заразившихся коронавирусом. С начала эпидемии в стране было зарегистрировано 47 593 случая Covid-19. Эксперты считают, что реальные цифры намного выше.
В стране в эти дни празднуется персидский Новый год — Новруз, когда люди обычно устраивают пикники в парках и на природе. Однако власти распорядились, чтобы жители продолжали оставаться дома. Все парки и сады закрыты, у их входов дежурит полиция, чтобы не пропускать туда людей.
В Гуаякиле — крупнейшем городе Эквадора — усиливается всеобщее возмущение
По словам родственников, приходится ждать до четырех дней, и некоторые просто оставляют умерших у своих домов. По информации газеты El Universo, необходимо перевезти примерно 400−450 тел. Мэр города Синтия Витери накануне сообщила, что туда прибыли первые холодильные контейнеры для хранения тел.
В Бразилии был зафиксирован первый случай заражения среди аборигенов. Covid-19 заболела 19-летняя девушка из племени Кокама, сообщил министр здравоохранения страны. Есть опасения, что пандемия может серьезно ударить по аборигенам, которые зачастую живут в удаленных районах и не имеют доступа к медицинской помощи.
В Сальвадоре зафиксирована первая смерть от коронавируса. 60-летняя женщина незадолго до этого вернулась в страну из США, сообщил президент страны Найиб Букеле. Букеле в числе первых лидеров латиноамериканских стран ввел в стране жесткий карантин и закрыл границы.