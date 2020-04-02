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09:01 (мск), источник: ТАСС

В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом

Всего в регионе 14 подтвержденных случаев заболевания новой вирусной инфекцией.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано937 783 +76 990
Скончалось47 261 +4 907
Выздоровело194 330 +15 952
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:52 MSK, 02.04
Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Второй случай смерти пациента с коронавирусом зафиксировали в Пермском крае. Об этом в четверг сообщили региональные власти в Telegram-канале, посвященном борьбе с коронавирусом.

«В Пермском крае на 2 апреля всего 14 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них — 11 пациентов проходит лечение, 1 человек выздоровел, 2 летальных исхода. За прошедшие сутки не было выявлено новых случаев заражения», — говорится в сообщении.

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