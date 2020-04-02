09:01 (мск), источник: ТАСС
В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом
Всего в регионе 14 подтвержденных случаев заболевания новой вирусной инфекцией.
ПЕРМЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Второй случай смерти пациента с коронавирусом зафиксировали в Пермском крае. Об этом в четверг сообщили региональные власти в
«В Пермском крае на 2 апреля всего 14 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них — 11 пациентов проходит лечение, 1 человек выздоровел, 2 летальных исхода. За прошедшие сутки не было выявлено новых случаев заражения», — говорится в сообщении.