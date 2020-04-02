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11:06 (мск), источник: РИА Новости

СК проверяет больницу в Коми, где пациенты заразились коронавирусом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Следком Коми организовал доследственную проверку в больнице города Эжве, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции: 53 случая заражения из 54 в регионе, сообщили в пресс-службе СУСК России по Коми.

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Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано939 436 +77 202
Скончалось47 287 +4 883
Выздоровело195 081 +16 245
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:11 MSK, 02.04
Источник: РИА Новости

«По опубликованной в СМИ информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из работников медицинского персонала городской больницы Эжвинского района города Сыктывкара организована доследственная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что после результатов проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Коми для пациентов с коронавирусом развернут 95 коек.

Это было сделано после того, как регион вышел на четвертое место в РФ по больным с коронавирусом.

По данным на 1 апреля 53 из 54 случаев выявлены в Эжвинской горбольнице, которая закрылась на карантин в конце марта. Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сообщал, что очаг COVID-19 в регионе локализован и городская больница в Эжве «работает в режиме строжайшего карантина».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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