СК проверяет больницу в Коми, где пациенты заразились коронавирусом

«По опубликованной в СМИ информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из работников медицинского персонала городской больницы Эжвинского района города Сыктывкара организована доследственная проверка», — говорится в сообщении
В ведомстве добавили, что после результатов проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Коми для пациентов с коронавирусом развернут 95 коек.
По данным на 1 апреля 53 из 54 случаев выявлены в Эжвинской горбольнице, которая закрылась на карантин в конце марта. Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сообщал, что очаг COVID-19 в регионе локализован и городская больница в Эжве «работает в режиме строжайшего карантина».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.