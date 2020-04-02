В Карелии завели уголовное дело против нарушившей режим самоизоляции

Коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у четырех человек, анализы пока не подтверждены. С 1 апреля в республике действует режим самоизоляции, покинуть дом можно только в исключительных случаях.
Как сообщил глава Карелии, 36-летняя жительница Карелии, контактировавшая с зараженным коронавирусом, должна была находиться в режиме самоизоляции 14 дней, однако женщина уже через несколько дней отправилась в поездку — сначала на самолете, а потом и на поезде, тем самым поставив под угрозу здоровье других пассажиров.
«Теперь ей придется отвечать по закону: в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение
Глава республики еще раз напомнил, что режим самоизоляции — это не каникулы и не отпуск, и нарушение этого режима влечет за собой наказание.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.