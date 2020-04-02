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21:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 миллиона

По всему миру официально выявлен один миллион случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает информационное агентство BNO News.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано1 002 159 +80 235
Скончалось51 485 +5 233
Выздоровело208 949 +15 985
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:24 MSK, 02.04
Источник: AFP 2020

Из более чем миллиона инфицированных погибли 52 026 пациентов, вылечиться удалось 206,2 тысячи человек. Активными, таким образом, остаются по меньшей мере 742 тысячи случаев.

Большинство зафиксированных заражений приходится на США — там инфекция коснулась 233,8 тысячи человек. За Соединенными Штатами следует Италия со 115 тысячами зараженных. В Италии вызванная вирусом пневмония COVID-19 показывает наибольшую смертность: там погибли 13,9 тысячи человек, что составляет более 12 процентов от всех зараженных.

В других странах Европы насчитывается по несколько десятков тысяч случаев. Испания с 110 тысячами заразившихся обгоняет Китай, где началась эпидемия. Согласно официальной статистике, в КНР почти остановился прирост числа заболевших: за последние сутки выявлено лишь 90 новых случаев.

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