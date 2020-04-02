Число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 миллиона

Из более чем миллиона инфицированных погибли 52 026 пациентов, вылечиться удалось 206,2 тысячи человек. Активными, таким образом, остаются по меньшей мере 742 тысячи случаев.
Большинство зафиксированных заражений приходится на США — там инфекция коснулась 233,8 тысячи человек. За Соединенными Штатами следует Италия со 115 тысячами зараженных. В Италии вызванная вирусом пневмония COVID-19 показывает наибольшую смертность: там погибли 13,9 тысячи человек, что составляет более 12 процентов от всех зараженных.
В других странах Европы насчитывается по несколько десятков тысяч случаев. Испания с 110 тысячами заразившихся обгоняет Китай, где началась эпидемия. Согласно официальной статистике, в КНР почти остановился прирост числа заболевших: за последние сутки выявлено лишь 90 новых случаев.