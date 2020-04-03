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04:52 (мск), источник: РИА Новости

В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Число смертей от коронавируса в США в четверг достигло 5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано1 014 673 +106 832
Скончалось52 973 +7 032
Выздоровело210 335 +18 600
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:42 MSK, 03.04
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Агентство Франс Пресс со ссылкой на собственные расчеты сообщает, что, таким образом, в США за 24 часа скончались 1169 человек с коронавирусной инфекцией.

Это самое высокое число смертей от коронавируса за сутки в одной стране.

Предыдущий «рекорд» принадлежал Италии, здесь 27 марта было зафиксировано 969 смертей.

Университет суммирует широкий круг статистики по официальным источникам и СМИ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:42 MSK, 03.04
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