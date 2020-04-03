В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

Агентство Франс Пресс со ссылкой на собственные расчеты сообщает, что, таким образом, в США за 24 часа скончались 1169 человек с коронавирусной инфекцией.
Это самое высокое число смертей от коронавируса за сутки в одной стране.
Университет суммирует широкий круг статистики по официальным источникам и СМИ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.